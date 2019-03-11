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Дорога во льдах: в Антарктиде нашли базу инопланетян

Фото: pixabay.com
Следы внеземной цивилизации вновь обнаружили на бескрайних заснеженных просторах

Тайную тропу пришельцев, ведущую к загадочному инопланетному кораблю, разглядели неутомимые конспирологи на самом южном континенте Земли.

Обнаружить следы пришельцев помогло глобальное потепление – растаявший ледник обнажил таинственную дорогу, поверхность которой похожа на асфальт. Фотографии из популярного приложения позволяют оценить длину пути – он равен 800 метрам. Один ее конец упирается в подобие моста с высокой аркой, другой скрыт под толстым слоем льда.

Специалисты-уфологи уверены, что антарктическая тропа идет до секретной подводной базы пришельцев, сообщает VistaNews. А ранее СМИ написали, что во льдах Южного континента нашли корабль с Нибиру, похожий очертаниями на летающую тарелку из фантастических фильмов. 

Уфологи предположили, что много лет назад в Антарктиду вторглись инопланетные существа, колонизировавшие удаленный материк. В толщах льда пришельцы могли построить секретную базу, о существовании которой догадываются осведомленные люди. Теперь конспирологи с нетерпением ждут, когда из-за изменения климата это сооружение инопланетян выйдет на поверхность и станет доступным для изучения. 

Валентина МАЙОРОВА
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