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Украинским ракетам закрыли путь в космос

www.globallookpress.com
Хозяин "Морского старта" отверг услуги ракетостроителя из Незалежной

Российская частная компания S7 Space собирается отказаться от контракта на производство 12 ракет-носителей "Зенит", которые изготавливают на предприятии "Южмаш". Об этом журналистам рассказали источники в самой компании и в ракетно-космической отрасли.

"Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение "Южмаш" о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта",

– заявили неназванные представители отрасли.

В настоящий момент "контракт действует", сообщили в S7 Space. Тем не менее производство может быть заморожено уже в апреле. На украинском заводе от комментариев отказались, а в "Роскосмосе" сообщили, что им ничего неизвестно о возможном разрыве соглашения, передает РИА "Новости".

Контракт на производство 12 ракет "Зенит" был заключен в апреле 2017 года. Его подписали компания S7 Sea Launch Limited (входит в группу S7) и "Южмаш". Носители планировалось использовать в программах "Морской старт" (запуски с одноименного плавучего космодрома в Тихом океане, принадлежащего S7) и "Наземный старт" (пуски с Байконура). Первые две ракеты должны были быть готовы в 2018-2019 годах. Изначально российская сторона не планировала от них отказываться, отмечает "Комсомольская правда".

Первый запуск ракет "Зенит" с платформы "Морской старт" был намечен на декабрь этого года. Еще три старта должны были состояться в 2020 году, еще четыре – в 2022-м. Последний на данный момент пуск с "Морского старта" состоялся в 2014-м, после чего поставки российских двигателей РД-171 производства "Энергомаш", которые используются в ракетах "Зенит", прекратились из-за ухудшения отношений Москвы и Киева.

"Морской старт" перешел в собственность группы компаний S7 в апреле прошлого года. Стоимость сделки по его приобретению составила около $150 миллионов.

Андрей ФИЛАТОВ
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