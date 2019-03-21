На Марсе нашли труп человека

Снимок марсохода навел шороху в среде охотников на инопланетян

Космический робот-исследователь "Оппортьюнити" обнаружил на поверхности Марса загадочный предмет, который поставил на уши всех интернет-конспирологов.

На полученном от марсохода снимке оказался запечатлен объект на склоне одного из кратеров Красной планеты. Издалека своими контурами он действительно очень похож на лежачего человека, что породило различные версии в интернете, отмечает Daily Star.

Одни предполагают, что это может быть фрагмент статуи человека, а более смелые считают, что это вообще человеческий труп. Если присмотреться, то действительно можно разглядеть "руку" и "ноги" объекта. Но сказать однозначно, что изображено на фото, нельзя из-за большого расстояния до объекта и недостатка освещения.