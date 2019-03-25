Российскую сверхтяжелую ракету соберут из конструктора

Каждый блок будет самостоятельным летным изделием

Ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет сконструирована из автономных элементов. Каждый из них будет многофункциональным и получит летную практику еще до запуска в космос. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



По словам бывшего вице-премьера, устроен агрегат будет "по принципу технологического "лего", то есть первая, вторая и третья ступени ракеты получат "двойное или даже тройное" применение, передает ТАСС.

"Сверхтяжелая ракета будет состоять из составных частей, каждая из которых будет иметь летную практику. Эскизный проект ракеты будет защищен в этом году, после чего мы уже переходим к проектированию, но де-факто летные испытания ракеты СТК начнутся с 2022 г., потому что тогда начнет летать "Союз-5",

– отметил Рогозин.

Первая ступень "Енисея" будет состоять из пяти или шести блоков, которые сейчас применяются в качестве первой ступени ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"). Двигатель первой ступени "Союза-5" – РД-171МВ – уже готовится к первому наземному запуску в НПО "Энергомаш".

Вторая ступень будет изготовлена на базе двигателя РД-180, который с 1994 г. поставляется в США. Он прошел "жесточайшую квалификацию со стороны американских инженеров", но пока еще ни разу не применялся в российских ракетах. "На этом двигателе летает ракета "Атлас", мы имеем 85 успешных пусков", – уточнил руководитель космического агентства.

Третья ступень будет позаимствована у перспективной ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5В". На ней установят водородный двигатель, который увеличит общую грузоподъемность ракеты с 27 до 37 тонн. В ноябре прошлого года Рогозин сообщил о том, что начало летных испытаний "Ангары-А5В" с водородной ступенью в 2026 году. Первый старт с космодрома "Восточный" должен состояться в 2027 году.

В начале марта появилась информация о том, что правительство РФ отвергло концепцию ракеты СТК "Енисей", предложенную Роскосмосом. Документ был отправлен на доработку, так как не предусматривал долгосрочной связи с лунной программой, а учитывала лишь перспективу на ближайшие пять-семь лет после создания носителя. В Роскосмосе, впрочем, эти сведения опровергли и заявили, что такую концепцию в правительство вообще не отправляли.