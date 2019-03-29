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Запуск "Союза" отменят из-за НАСА

Фото: www.globallookpress.com
Американцы опасаются остаться без астронавтов на орбите

Американское космическое агентство (НАСА) просит "Роскосмос" изменить график полетов пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС) и обратно. Это подтвердил гендиректор российской корпорации Дмитрий Рогозин.

"Рассматриваем обращение НАСА. Примем решение с учетом мнения баллистиков РКК "Энергия", – написал он в Twitter.

Запуск "Союз МС-13" к МКС намечался на 6 июля. Планировалось, что на нем полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган, сообщает РИА "Новости". Обратно корабль должен был спуститься 18 декабря. Считалось, что в этот день американцы в последний раз воспользуются услугами "Роскосмоса" по доставке астронавтов.

Фото: www.globallookpress.com

По плану НАСА, с 2020 г. летать в космос американцы будут на новых кораблях Dragon-2 компании SpaceX и Starliner от Boeing. Dragon-2 уже летал к МКС в беспилотном режиме, а в июне 2019 г. намечался его испытательный полет в пилотируемом режиме. Однако у специалистов НАСА возникли претензии к кораблю, в связи с чем полет может быть перенесен на ноябрь, пишет ТАСС.

При этом испытания кораблей Starliner намечены только на август и ноябрь этого года, но также могут быть отложены. Опасаясь остаться без экипажа на борту МКС, американцы и обратились к России с просьбой сдвинуть полеты "Союза": туда – на конец июля, обратно – на февраль.

Ранее сообщалось, что НАСА допускает покупку у "Роскосмоса" двух мест на "Союз" в 2020 году.

Фоторепортаж
"Союз" добрался до МКС в 8 раз быстрее обычного
AP © AP © AP ©
AP © AP © AP © AP ©
Николай ВИКТОРОВ
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