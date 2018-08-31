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Мест нет: Россия перестает возить американцев на МКС

Фото: pixabay.com
Последний совместный полет состоится в апреле 2019 года

Россия практически отработала контракт по доставке астронавтов США на орбиту. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Последнее, что сделает российская сторона, – это вернет американцев с борта Международной космической станции на Землю весной будущего года.

"Посадкой корабля "Союз МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", – приводит РИА "Новости" слова Борисова.

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Ранее стало известно, что США оплатили три места в "Союзе" на апрель 2019 года. После этого Соединенные Штаты рассчитывают использовать для полетов на МКС свои корабли: или Starliner производства Boeing, или Crew Dragon Илона Маска.

Однако ни один из них еще не испытывался в пилотируемом режиме, да и в беспилотном онине могут похвастаться безупречной работой.

Вера СВЕТЛОВА
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