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На Луне нашли пирамиду

Фото: GLOBAL LOOK press/Bruno Amaral
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NASA до последнего скрывала находку от людей

Житель Аргентины во время изучения Луны через специальное приложение нашел нечто странное.

При приближении изображения он увидел сооружение высотой около 200 метров. Пользователи в Сети, посчитали это древней постройкой инопланетян и отметили, что NASA скрывает всю информацию о других цивилизациях от общественности.

Однако некоторые уверены, что пирамида является иллюзией и ошибкой рендеринга.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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