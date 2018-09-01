На Луне нашли пирамиду

NASA до последнего скрывала находку от людей

Житель Аргентины во время изучения Луны через специальное приложение нашел нечто странное.

При приближении изображения он увидел сооружение высотой около 200 метров. Пользователи в Сети, посчитали это древней постройкой инопланетян и отметили, что NASA скрывает всю информацию о других цивилизациях от общественности.

Однако некоторые уверены, что пирамида является иллюзией и ошибкой рендеринга.