На Луне нашли пирамиду

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Житель Аргентины во время изучения Луны через специальное приложение нашел нечто странное.
При приближении изображения он увидел сооружение высотой около 200 метров. Пользователи в Сети, посчитали это древней постройкой инопланетян и отметили, что NASA скрывает всю информацию о других цивилизациях от общественности.
Однако некоторые уверены, что пирамида является иллюзией и ошибкой рендеринга.
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