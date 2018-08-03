Америка отказывается от мест в "Союзе"

Услуги России ей больше не нужны

Собственные космические корабли для доставки астронавтов на МКС появятся в Соединенных Штатах уже к середине будущего года. Точнее, к этому времени должны состояться уже пилотируемые полеты после всех беспилотных испытаний. Соответственно, США больше не придется платить России миллиарды за доставку на "Союзах".

Как говорится на сайте NASA, компания SpaceX Илона Маска проведет тестовый запуск своего корабля уже в ноябре 2018 г., а на апрель 2019-го намечен старт уже с экипажем на борту.

Параллельно работает и компания Boeing. Их сроки: запуск на орбиту без экипажа в конце 2018 – начале 2019 г., а в середине следующего года запланирован уже пилотируемый полет.

Кто из астронавтов удостоится рискованной чести стать первыми испытателями космических кораблей американского производства, станет известно в ближайшее время.

Видимо, в NASA не сомневаются, что хоть одна компания да сможет сделать такой корабль, который позволит без опаски отправлять астронавтов в космос и, что не менее важно, возвращать их обратно. Соответственно, зарезервированные для американцев места на российских "Союзах" останутся свободными.

Впрочем, ранее установленные сроки уже неоднократно срывались. Так, изначально ожидалось, что SpaceX представит корабль для пилотируемого полета в первом полугодии 2017 г., а продукцию Boeing ожидали к лету 2017-го.

Американское космическое агентство объявило программу стоимостью $8 млрд по развитию частных коммерческих запусков на орбиту, чтобы снова стать независимым от России в плане освоения околоземного пространства. Полеты американских шаттлов полностью прекратились в 2011 году.