Раскрыты секретные переговоры космонавтов при полете на Луну

В NASA намерены поставить точку в споре о высадке на спутник Земли

На сайте организации появились аудиозаписи переговоров космонавтов миссии "Аполлон-11", которые высадились на Луну.

Отмечается, что материалы содержат более 19 тысяч часов записи. При этом большая часть – тишина и разговор между Нилом Армстронгом и Эдвиным Олдриным. К материалам приложены субтитры для лучшего понимания речи астронавтов.

Напомним, что корабль "Аполлон-11" запустили 16 июня 1969 года. На Луне американские космонавты установили флаг США. До сих пор ходят споры о том действительно ли была высадка на спутнике Земли или это хорошо смонтированная запись в киностудии.