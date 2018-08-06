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Из космоса поступил загадочный сигнал

NASA/Global look
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Радиосигналы отличаются от всех предыдущих

Новый сигнал из космоса, отличающийся от всего, что ранее фиксировали радиотелескопы, услышали канадские астрофизики из обсерватории CHIME.

Эта обсерватория была построена специально для того, чтобы прослушивать загадочные быстрые вспышки – Fast Radio Burst (FRB), впервые "пойманные" австралийскими учеными в 2007 г. во время наблюдений за радиопульсарами.

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По словам астрономов из Канады, CHIME зафиксировал новую FRB-вспышку в созвездии Цефея – в нескольких миллиардах световых лет от Земли – в конце июля этого года. Пик мощности FRB, в отличие от ранее уловленных радиосигналов, приходился на частоты в промежутке между 400 и 800 мегагерц. Результаты своего открытия астрофизики изложили в Astronomer's Telegram. 

По словам руководителя канадской обсерватории Патрика Бойла, астрономам удалось зафиксировать несколько новых сигналов, отклонявшихся от "нормы". Астрофизики попросили своих коллег из других стран проследить за теми областями космоса, где были найдены новые FRB-вспышки, чтобы исследовать это явление с помощью разных астрономических инструментов.

Валентина МАЙОРОВА
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