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Ученые разгадали сигналы с погибших звезд

Фото: pixabay.com
Черные дыры живут по строгим законам

Специалисты Массачусетского технологического института и Университета Джона Хопкинса расшифровали взаимосвязь между поглощением вещества черными дырами и выбросами из них в открытый комос.

Открытие было сделано при анализе "радиоэха" – сигналов, уловленных через 13 дней после того, как черная дыра уничтожила проходящую мимо звезду. Выводы астрономов обнародованы в журнале The Astrophysical Journal.

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Зафиксированный телескопами радиосигнал имел синхротронное происхождение – радиоизлучение шло от электронов, которые разгонялись в сильном магнитном поле. Ранее доказательств того, что электроны внутри струй могут излучать радиосигналы, у специалистов не было.

Так как рентгеновское излучение возникает, когда звезда "пожирается" черной дырой, ученые пришли к выводу, что чем больше вещества падает на черную дыру, тем больше энергии будет выбрасываться в пространство.

Валентина МАЙОРОВА
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