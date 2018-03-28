Космическая станция рухнет на Дагестан
Первая космическая станция Китая "Тяньгун-1" войдет в атмосферу и сгорит на этой неделе, однако ее многочисленные обломки упадут на Землю.
Ученые рассчитали, что останки аппарата рухнут между 43 градусом северной и 43 градусом южной широты. Отмечается, что в эту область входит Южная и Центральная Америки, Африка, Ближний Восток, а также юг Европы и Азии. При этом вероятность падения обломков на Дагестан больше всего, передает Европейское космическое агентство. О возможных повреждениях и угрозе людям неизвестно.
Китай запустил "Тяньгун-1" 29 сентября 2011 года, став третьей державой после России и США, которые построили собственную космическую станцию. Главной задачей стала демонстрация могущества Поднебесной миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей. Сейчас аппарат находится на высоте около 200 километров над землей. В ближайшие дни падение ускорится.
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