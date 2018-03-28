Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Космическая станция рухнет на Дагестан

Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Sijiang
О возможных повреждениях и угрозе людям не сообщается

Первая космическая станция Китая "Тяньгун-1" войдет в атмосферу и сгорит на этой неделе, однако ее многочисленные обломки упадут на Землю.

Ученые рассчитали, что останки аппарата рухнут между 43 градусом северной и 43 градусом южной широты. Отмечается, что в эту область входит Южная и Центральная Америки, Африка, Ближний Восток, а также юг Европы и Азии. При этом вероятность падения обломков на Дагестан больше всего, передает Европейское космическое агентство. О возможных повреждениях и угрозе людям неизвестно.

Китай запустил "Тяньгун-1" 29 сентября 2011 года, став третьей державой после России и США, которые построили собственную космическую станцию. Главной задачей стала демонстрация могущества Поднебесной миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей. Сейчас аппарат находится на высоте около 200 километров над землей. В ближайшие дни падение ускорится.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Найден надежный способ повысить пенсию

Правительство поддержит пожилых людей

Загитова была обречена на провал

Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей