Космическая станция рухнет на Дагестан

О возможных повреждениях и угрозе людям не сообщается

Первая космическая станция Китая "Тяньгун-1" войдет в атмосферу и сгорит на этой неделе, однако ее многочисленные обломки упадут на Землю.

Ученые рассчитали, что останки аппарата рухнут между 43 градусом северной и 43 градусом южной широты. Отмечается, что в эту область входит Южная и Центральная Америки, Африка, Ближний Восток, а также юг Европы и Азии. При этом вероятность падения обломков на Дагестан больше всего, передает Европейское космическое агентство. О возможных повреждениях и угрозе людям неизвестно.

Китай запустил "Тяньгун-1" 29 сентября 2011 года, став третьей державой после России и США, которые построили собственную космическую станцию. Главной задачей стала демонстрация могущества Поднебесной миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей. Сейчас аппарат находится на высоте около 200 километров над землей. В ближайшие дни падение ускорится.