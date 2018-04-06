Встрече с внеземным разумом помешала химия

Жизни во Вселенной препятствовал элемент из таблицы Менделеева

Зарождению живых организмов в бескрайнем космосе мешает фосфор, а точнее, его нехватка. К такому выводу пришли британские ученые, пишет Science Alert.

Фосфор входит в состав ДНК и РНК, поэтому от его присутствия зависит появление живых организмов.

В Университете Кардиффа воспользовались данными, полученными с телескопа Гершеля. Астрономы заметили, что атомов фосфора и железа в Крабовидной туманности намного меньше, чем, например, в остатках сверхновой Кассиопеи. На их взгляд, в силу особенности Кассиопеи при взрыве крупной звезды фосфор образуется в таком количестве, которое трудно рассчитать. Это уменьшает вероятность того, что он попадет на планеты, пригодные для жизни.