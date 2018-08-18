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На Марсе нашли живых существ

Фото: pixabay.com
Американцы тщательно скрывают информацию

Специалисты NASA продолжают исследовать Марс на наличие признаков живых существ. Отмечается, что эксперты якобы нашли на фотографиях каменных людей, которые населяют планету.

По их мнению, они являются коренным народом Красной планеты и всячески скрываются от глаз людей. При этом существа могли пережить страшную катастрофу и поэтому превратились в каменных людей, передает VistaNews.

Специалисты NASA считают такие утверждения ложью и советуют не доверять мнениям неизвестных уфологов. Однако конспирологи считают, что в организации просто пытаются скрыть правду.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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