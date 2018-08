Появились снимки угрожающего Земле астероида

Запущенный два года назад космический аппарат американцев OSIRIS-REx, наконец, сфотографировал небесное тело.

Кадры, сделанные 17 августа, подтвердили, что опасный астероид находится именно там, где предполагали ученые. Его сняли с расстояния в 2,2 миллиона километров. На пяти снимках, которые удалось получить, видно пятно света между миллионами звезд. Увидеть его можно, если объединить все кадры в видеоролик.

"Я не могу передать, как это много значит для команды, – заявил он. – Я знаю, что это всего лишь точка света, но многие из нас работали многие годы, чтобы увидеть этот снимок", – заявил профессор Университета штата Аризона Данте Лауретта на брифинге NASA.

Напомним, ранее исследователи сообщили, что астероид Бенну опасен для Земли – он может упасть на нашу планету. Чтобы избежать катастрофы и подробно изучить небесный объект, к нему запустили специальный зонд OSIRIS-REx. Аппарат должен догнать астероид и взять с него пробы грунта. Это произойдет в 2019-2020 годах, отмечает ТАСС.

This week, we discussed the future of human space exploration, confirmed a vital resource is on the surface of the Moon and caught a first glimpse of @OSIRISREx's target, asteroid Bennu. Watch these and more to see what went on this week: https://t.co/pihvhVmmOo pic.twitter.com/ZAXezRreBY