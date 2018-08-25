Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Появились снимки угрожающего Земле астероида

Фото: ZUMAPRESS.com/Chris Meaney
Бенну может упасть на нашу планету

Запущенный два года назад космический аппарат американцев OSIRIS-REx, наконец, сфотографировал небесное тело.

Кадры, сделанные 17 августа, подтвердили, что опасный астероид находится именно там, где предполагали ученые. Его сняли с расстояния в 2,2 миллиона километров. На пяти снимках, которые удалось получить, видно пятно света между миллионами звезд. Увидеть его можно, если объединить все кадры в видеоролик.

"Я не могу передать, как это много значит для команды, – заявил он. – Я знаю, что это всего лишь точка света, но многие из нас работали многие годы, чтобы увидеть этот снимок", – заявил профессор Университета штата Аризона Данте Лауретта на брифинге NASA.

Напомним, ранее исследователи сообщили, что астероид Бенну опасен для Земли – он может упасть на нашу планету. Чтобы избежать катастрофы и подробно изучить небесный объект, к нему запустили специальный зонд OSIRIS-REx. Аппарат должен догнать астероид и взять с него пробы грунта. Это произойдет в 2019-2020 годах, отмечает ТАСС.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Доллар пошел на спад

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Чистый яд: назван самый вредный продукт

Любимая фанатами фитнеса "суперъеда" на деле оказалась отравой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей