Россияне отреагировали на скандал с чеченцами в Анапе

Скандал в Анапе с чеченцами разделил россиян на два лагеря
Кадр видео из соцсетей
Многие встали на сторону пострадавших

Произошедшая неделю назад драка в Анапе до сих пор широко обсуждается публикой. Особенно в свете недавнего заявления командира "Ахмата" Апти Алаудинова, который уверяет, что нападавшие поступили так из-за оскорбления чеченцев. 

Конфликт случился, когда девушка, прогуливаясь в компании друзей, столкнулась с навязчивыми приставаниями и просьбами дать номерок со стороны двух лиц кавказской внешности. Они им отказала, в итоге все вылилось в массовую потасовку. Досталось девушке и парню, на которого напали толпой.

Утверждается, что нападавшие работали охранниками в местном кафе. До этого на их агрессивное поведение жаловались другие посетители заведения. По информации в СМИ, мужчины воровали телефоны, отказывались пускать внутрь людей с Z-символикой, а также грубо высказывались о русских.

Алаудинов утверждает, что на самом деле девушка сама спровоцировала свое избиение, поскольку грубо отказала чеченцу в знакомстве, а также говорила гадости про его нацию.

"Две твари, которые оскорбляют чеченскую нацию, мы их никак не подтягиваем, видишь ли, они русские", – возмутился он.

На это ответил военкор Александр Котенок, который отметил, что в последнее время преступники часто прикрывают свои преступления ненавистью на национальной почве. И доказательств их оскорбления нет, поэтому за поступок нужно отвечать по закону.

"Подача идет не совершенного преступления, а именно национальности. Как будто преступление человека – это его национальность, а не то, что он нарушил закон", – прокомментировала ситуацию журналистка Анастасия Кашеварова.

При этом россияне тоже разделились на два лагеря. Однако большинство поддерживает пострадавших в конфликте.

"Ну естественно, отдыхающие девушки обычно так и поступают – бродят вечерами по набережной и ищут кавказцев, что бы по чмырить их",

"В эротическое путешествие отправляют, когда человек нормальных слов не понимает",

"Ну и зачем такой генерал нужен? Что оправдывает избиение людей! Да даже если бы она два раза послала, они ни имели права избивать людей",

– пишут люди в соцсетях.

Источник: соцсети

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