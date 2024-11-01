Филиппо призвал уничтожить Евросоюз из-за риска глобальной войны

"Срочно уничтожить": во Франции назвали причину ликвидации Евросоюза
Картинка: сгенерировано ИИ
Обстановка в мировом пространстве становится все более напряженной

Руководитель крупной французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к немедленному роспуску Евросоюза. Ошеломленный последними событиями француз назвал причину необходимости ликвидировать еврообъединение – политик уверен, что в противном случае мир захлестнет новый глобальный конфликт.

Французский государственный деятель в шоке от содержания доклада бывшего финского лидера Саули Ниинисте о готовности ЕС к возможным чрезвычайным ситуациям, в том числе к военным действиям. Доклад был подготовлен по инициативе руководительницы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Ранее фрау прямо заявила о том, что Евросоюз нужно преобразовать из "торгового" блока в "военный".

Филиппо выразил глубокое беспокойство относительно положений доклада, особенно нацеленных на пропаганду среди европейцев идеи необходимости трехдневного запаса продовольствия и воды в случае чрезвычайных ситуаций. По его мнению, такие рекомендации говорят о том, что Евросоюз целенаправленно подготавливает своих граждан к возможному военному конфликту. В своих заявлениях француз обратил особое внимание на то, что Москву пытаются выставить одной из главных угроз для ЕС, и что жителей Евросоюза фактически готовят к возможному противостоянию с российской армией.

Политик предупреждает, что такие меры могут привести к резкому росту эскалации и началу новой мировой войны. Он призвал Париж покинуть Евросоюз и разделаться с этим объединением.

"Мы должны срочно выйти из него и уничтожить!" – заявил Филиппо.

К слову, ранее в США сделали зловещее предупреждение о России.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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