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Офис генпрокурора Незалежной сегодня, 27 сентября, заочно предъявил новые обвинения руководительнице Центробанка Российской Федерации Эльвире Набиуллиной. Украинская сторона подозревает россиянку в так называемом содействии изменению границ территории и госграницы Незалежной, а также в "пособничестве ведению агрессивной войны".
Кроме того, новые обвинения также касаются якобы участия руководительницы российского регулятора в "финансировании военных действий" и организации деятельности российских кредитных учреждений в регионах, вошедших в состав нашей страны.
Украинская сторона утверждает, что глава Центробанка России оказала существенную поддержку в реализации финансовой политики на территориях, которые киевский режим без каких-либо оснований продолжает считать временно оккупированными.
В частности, речь идет о введении в оборот российского рубля и содействии в обеспечении деятельности российских кредитных организаций в данных регионах, что, по мнению украинской прокуратуры, "нарушает" суверенитет и территориальную целостность страны.
Киевские власти продолжают сыпать безосновательными обвинениями в адрес государственных деятелей нашей страны.
К слову, ранее Центробанк перепугал россиян громким заявлением об экономической катастрофе.
Глава России сделал объявление в самый подходящий момент