Центробанк России допустил мировой финансовый кризис в 2025 году

Финансовая пропасть все ближе

Центральный банк Российской Федерации в своем новом прогнозе предупредил о возможных рисках глобального финансового кризиса, вызванного резким повышением учетных ставок в развитых странах за последние несколько лет. Регулятор серьезно напугал россиян громким заявлением о возможной грядущей экономической катастрофе.



В документе отмечается, что ужесточение денежно-кредитной политики, которое произошло в 2022-2023 годах, является одним из самых стремительных в современной истории. Это резкое повышение ставок произошло после почти 15 лет периода околонулевых процентных ставок центральных банков ведущих мировых экономик.

Столь резкое изменение курса может привести к значительным экономическим потрясениям. Во-первых, это может усилить долговую нагрузку на предприятия и домохозяйства, которые привыкли к дешевым кредитным ресурсам. Возрастающие расходы на обслуживание долгов могут привести к волне банкротств, особенно среди компаний, сильно зависящих от заемного капитала.

Во-вторых, повышение ставок может дестабилизировать финансовые рынки, так как инвесторы начнут перераспределять свои активы, стремясь к более безопасным и доходным инструментам. Это, в свою очередь, может привести к резким колебаниям на рынках акций, облигаций и валют, что усугубит нестабильность.

Очевидно, что в условиях глобальной экономики последствия таких изменений могут коснуться всех стран. Многие государства столкнутся с ослаблением национальных валют и углублением экономических проблем.

Настоящая экономическая катастрофа обещает быть сопоставимой с глубоким кризисом 2007-2008 годов. Если печальный прогноз сбудется, финансовая пропасть достигнет своего пика в середине будущего года.

К слову, ранее юрист предупредил россиян о неожиданном запрете для владельцев животных.