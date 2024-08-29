Центробанк России допустил мировой финансовый кризис в 2025 году

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Центральный банк Российской Федерации в своем новом прогнозе предупредил о возможных рисках глобального финансового кризиса, вызванного резким повышением учетных ставок в развитых странах за последние несколько лет. Регулятор серьезно напугал россиян громким заявлением о возможной грядущей экономической катастрофе.
В документе отмечается, что ужесточение денежно-кредитной политики, которое произошло в 2022-2023 годах, является одним из самых стремительных в современной истории. Это резкое повышение ставок произошло после почти 15 лет периода околонулевых процентных ставок центральных банков ведущих мировых экономик.
Столь резкое изменение курса может привести к значительным экономическим потрясениям. Во-первых, это может усилить долговую нагрузку на предприятия и домохозяйства, которые привыкли к дешевым кредитным ресурсам. Возрастающие расходы на обслуживание долгов могут привести к волне банкротств, особенно среди компаний, сильно зависящих от заемного капитала.
Во-вторых, повышение ставок может дестабилизировать финансовые рынки, так как инвесторы начнут перераспределять свои активы, стремясь к более безопасным и доходным инструментам. Это, в свою очередь, может привести к резким колебаниям на рынках акций, облигаций и валют, что усугубит нестабильность.
Очевидно, что в условиях глобальной экономики последствия таких изменений могут коснуться всех стран. Многие государства столкнутся с ослаблением национальных валют и углублением экономических проблем.
Настоящая экономическая катастрофа обещает быть сопоставимой с глубоким кризисом 2007-2008 годов. Если печальный прогноз сбудется, финансовая пропасть достигнет своего пика в середине будущего года.
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