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В последней неделе октября россиян ждет всего один выходной – работать придется с 28 по 2 числа, напоминает юрист Ольга Владимирова в беседе с РИА "Новости". Это произойдет из-за решения правительства об утверждении рабочих и выходных дней в 2024 году.
Гражданам решили устроить беспрерывный отдых с 28 апреля по 1 мая, поэтому выходной день 2-го ноября было принято сделать рабочим вместо 30 апреля. При этом рабочая суббота ноября, согласно постановлению, будет сокращенной.
Несмотря на уменьшение числа выходных дней, россияне все равно смогут уйти на выходной в воскресенье и понедельник, которые выпадают на 3 и 4 ноября из-за празднования Дня народного единства.
Известно, что он обладает международным иммунитетом от уголовного преследования