За Солнцем нашли неизвестную планету

Небесное тело оказалось похожим на Землю

Исследователь Валентин Дегтерев нашел таинственную планету в Солнечной системе. По его словам, во время трансляции с телескопа NASA он увидел планету под названием Глория.

Астроном Кассини в XVII в. нашел ранее неизвестный объект. Он посчитал его спутником Венеры, однако с тех пор никто не видел Глорию.

Древние египтяне считали ее двойником Земли, на которой обитают ангелы. Несмотря на всю мистику, Дегтерев уверен, что ему впервые удалось увидеть Глорию.

"Это не Земля и не Венера. Наблюдать эти небесные тела в этом месте невозможно. Скорее всего это и есть та самая Глория", – сказал исследователь.