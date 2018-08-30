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На МКС обнаружили трещину

Фото: wikipedia.org/NASA
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Космонавты на орбите могут остаться без воздуха

На Международной космической станции произошло ЧП. Ночью приборы зафиксировали падение давления внутри МКС и утечку воздуха. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, сначала было подозрение, что проблема возникла в американском сегменте МКС. Астронавты США поэтому срочно перешли на российскую половину станции.

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"Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему", – приводит РИА "Новости" слова Рогозина.

Как оказалось, утечка шла через корабль "Союз МС", пристыкованный к российскому сегменту МКС. На его борту была обнаружена трещина шириной 1,5 миллиметра. Эксперты полагают, что она могла возникнуть из-за столкновения с небольшим метеоритом.

Рогозин отметил, что у космонавтов на орбите есть ремонтный комплект, с помощью которого можно заделать щель и остановить утечку воздуха. Сейчас конструкторы решают, как лучше проводить ремонт. В любом случае выходить в открытый космос экипажу МКС не придется. "Если утечка воздуха идет изнутри в космос, значит пластину лучше ставить именно изнутри. В силу давления она будет лучше крепиться", – сообщил Рогозин.

По его словам, в настоящее время угрозы жизни и здоровью людей на МКС нет.

Николай ВИКТОРОВ
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