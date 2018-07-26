Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Чистки в Роскосмосе набирают ход

Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Dyagtyarev
Топ-менеджеров корпорации обвиняют в многомиллионных хищениях

В Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, а также главы дирекции правового обеспечения Екатерины Аверьяновой.

Накануне газета "КоммерсантЪ" сообщила, что Следственный комитет возбудил против на них уголовное дело о мошенничестве. По данным издания, их подозревают в хищении денежных средств предприятия в особо крупных размерах. Схема – оплата фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн рублей. Договоры якобы заключались с нарушением закона и внутренних правил НПО Лавочкина. А выплаты по ним включались в себестоимость продукции. В результате снижалась прибыль предприятия.

По теме

Это уже второе громкое дело, касающееся предприятий Роскосмоса. Ранее в ЦНИИмаше провели серию обысков, заподозрив сотрудников института в передаче секретных данных о гиперзвуковом оружии представителям стран НАТО. На данный момент под двухмесячным арестом находится 74-летний Виктор Кудрявцев – его обвиняют в госизмене. Под подозрение попало и несколько других сотрудников, имевших допуск к секретной документации.

Фото: GLOBAL LOOK pressГоскорпорация "Роскосмос" была основана в 2015 г., и с тех пор ее топ-менеджеров регулярно обвиняют в расхищении госсредств, которых на космические программы выделяется немало. Так, в октябре 2016 г. был арестован исполнительный директор по обеспечению качества и надежности Владимир Евдокимов. Следственный комитет обвинил его в мошенничестве с имуществом РСК "МиГ" на сумму не менее 200 млн рублей. А 18 марта 2017 г. топ-менеджер был найден мертвым в СИЗО.

Затем в апреле 2017 г. в хищении средств Роскосмоса обвинили уже сотрудников "Фондсервисбанка". Сейчас, кстати, Роскосмос стал его санатором, то есть занимается его оздоровлением, что вполне логично. Сам банк специализируется на обслуживании ведущих предприятий ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

В то время как возбуждались уголовные дела, проекты Роскосмоса продвигались совсем не так, как хотелось бы руководству страны. Космодром Восточный превратился в эпический долгострой, а ракета-носитель "Ангара", так нужная России, отчаянно забуксовала.

Теперь же новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, хорошо знакомый с отраслью, так как ее курировал, будучи вице-премьером, по данным СМИ, начал настоящую чистку в корпорации. Неслучайно глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время представления годового отчета в Госдуме назвал Роскосмос лидером по финансовым нарушениям. Объем хищений в корпорации составил порядка 760 млрд рублей.

Премьер Дмитрий Медведев так и обозначил задачу новому главе Роскосмоса – восстановить полноценную работу своей финансовой системы, чем Рогозин, судя по всему, и начал заниматься. Параллельно усилился контроль над возможными утечками российских технологий на Запад, так как Россия сейчас активно разрабатывает новые виды вооружений, а отношения с США только ухудшаются.

Как повлияет "закручивание гаек" в структурах Роскосмоса, пока неясно: должно пройти определенное время. Но то, что в корпорации необходимо что-то менять, совершенно ясно.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

РФ жестко ответила на "Крымскую декларацию" США

Принятый в Америке документ прокомментировало посольство РФ

Украинцы пригласили американцев в Крым

Вашингтон пока думает над неожиданным приглашением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей