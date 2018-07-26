Чистки в Роскосмосе набирают ход

Топ-менеджеров корпорации обвиняют в многомиллионных хищениях

В Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, а также главы дирекции правового обеспечения Екатерины Аверьяновой.

Накануне газета "КоммерсантЪ" сообщила, что Следственный комитет возбудил против на них уголовное дело о мошенничестве. По данным издания, их подозревают в хищении денежных средств предприятия в особо крупных размерах. Схема – оплата фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн рублей. Договоры якобы заключались с нарушением закона и внутренних правил НПО Лавочкина. А выплаты по ним включались в себестоимость продукции. В результате снижалась прибыль предприятия.

Это уже второе громкое дело, касающееся предприятий Роскосмоса. Ранее в ЦНИИмаше провели серию обысков, заподозрив сотрудников института в передаче секретных данных о гиперзвуковом оружии представителям стран НАТО. На данный момент под двухмесячным арестом находится 74-летний Виктор Кудрявцев – его обвиняют в госизмене. Под подозрение попало и несколько других сотрудников, имевших допуск к секретной документации.

Госкорпорация "Роскосмос" была основана в 2015 г., и с тех пор ее топ-менеджеров регулярно обвиняют в расхищении госсредств, которых на космические программы выделяется немало. Так, в октябре 2016 г. был арестован исполнительный директор по обеспечению качества и надежности Владимир Евдокимов. Следственный комитет обвинил его в мошенничестве с имуществом РСК "МиГ" на сумму не менее 200 млн рублей. А 18 марта 2017 г. топ-менеджер был найден мертвым в СИЗО.



Затем в апреле 2017 г. в хищении средств Роскосмоса обвинили уже сотрудников "Фондсервисбанка". Сейчас, кстати, Роскосмос стал его санатором, то есть занимается его оздоровлением, что вполне логично. Сам банк специализируется на обслуживании ведущих предприятий ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

В то время как возбуждались уголовные дела, проекты Роскосмоса продвигались совсем не так, как хотелось бы руководству страны. Космодром Восточный превратился в эпический долгострой, а ракета-носитель "Ангара", так нужная России, отчаянно забуксовала.

Теперь же новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, хорошо знакомый с отраслью, так как ее курировал, будучи вице-премьером, по данным СМИ, начал настоящую чистку в корпорации. Неслучайно глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время представления годового отчета в Госдуме назвал Роскосмос лидером по финансовым нарушениям. Объем хищений в корпорации составил порядка 760 млрд рублей.

Премьер Дмитрий Медведев так и обозначил задачу новому главе Роскосмоса – восстановить полноценную работу своей финансовой системы, чем Рогозин, судя по всему, и начал заниматься. Параллельно усилился контроль над возможными утечками российских технологий на Запад, так как Россия сейчас активно разрабатывает новые виды вооружений, а отношения с США только ухудшаются.

Как повлияет "закручивание гаек" в структурах Роскосмоса, пока неясно: должно пройти определенное время. Но то, что в корпорации необходимо что-то менять, совершенно ясно.