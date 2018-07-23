Секреты "Роскосмоса" выдали в 2013 году

В ЦНИИмаше раскрыли подробности о госизмене

Утечка секретной информации из ЦНИИмаша, из-за которой сотрудники ФСБ в пятницу проводили обыски в институте, произошла пять лет назад. А за другие периоды вопросов к сотрудникам нет. Об этом говорится в пресс-релизе Роскосмоса. При этом не уточняется, о каком конкретно инциденте идет речь. Ранее СМИ сообщили, что в страны НАТО попала информация о секретных разработках российского гиперзвукового оружия.

А в воскресенье Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаша 74-летнего Виктора Кудрявцева. Позже "КоммерсантЪ" опубликовал подробности его задержания. Ветерана науки подняли буквально с постели и отвели в СИЗО "Лефортово", где он будет находиться под двухмесячным арестом.

В 2003 г. Кудрявцев занимал должность заместителя начальника центра ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" и даже получил премию правительства РФ в области науки и техники за создание плавучего космодрома "Морской старт".

По данным СМИ, он был среди ученых, которые подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сотрудника ЦНИИмаша и преподавателя "Бауманки" Владимира Лапыгина. Он был осужден за госизмену на 7 лет в 2017 году.

По данным источника "Ъ", Кудрявцев участвовал в работе над материалами по тематике "гиперзвуковые потоки", которые использовались в проектах "Тактического ракетного вооружения" и концерна ВКО "Алмаз-Антей".



