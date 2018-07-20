Гиперзвуковая утечка: в "Роскосмосе" ищут шпионов. LIVE

Сотрудников ЦНИИмаш подозревают в госизмене

В пятницу ФСБ начала обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), одного из главных в структуре Роскосмоса. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

По данным газеты "КоммерсантЪ", силовики заподозрили передачу секретных данных, касающихся разработки гиперзвукового оружия, западным спецслужбам. Обыски проводятся сразу в нескольких кабинетах ЦНИИмаш в Королеве. А также в кабинете директора исследовательско-аналитического центра "Объединенной ракетно-космической корпорации" (ОРКК) Дмитрия Пайсона. В пресс-службе Роскосмоса подтвердили, что обыски продолжаются. ФСБ проверяет десятки людей на предмет сотрудничества с разведками других стран. "Утро" продолжает следить за развитием событий.





15.50 Сразу несколько сотрудников ЦНИИмаш могут проходить по делу об Госизмене. Причем глава ОРКК может быть не основным фигурантом. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свой информированный источник, речь идет об узком круге лиц. Они обладают высокой категорией секретности т присутствовали на профильных совещаниях по военной составляющей космической программы. По словам источника, сотрудники могли передавать секретную информацию по запросу от начальства из ОРКК, не задумываясь, куда эти данные могут пойти дальше.

14.25. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил в эфире НСН, что если документация по оружию попала на Запад в полном объеме, то они смогут быстро воссоздать российские технологии у себя. И что еще важнее, ускорить разработку системы ПРО нового поколения, которая может быть эффективной против гиперзвукового оружия РФ.

13.07. Ряд военных экспертов полагает, что утечка могла касаться российского гиперзвукового комплекса "Кинжал", которую на Западе называют авиационной версией "Искандера". Оружие активно испытывается на перехватчиках МиГ-31 и дальних бомбардировщиках Ту-22М. СМИ сообщали о попытке создания похожего оружия Китаем. Однако помимо "Кинжала" идет активная работа над гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и комплексом "Авангард". С уверенностью об этом говорить нельзя.

12:50. Высказался сам Дмитрий Пайсон. Топ-менеджер сообщил "Интерфаксу", что лично не имел допуска к секретным сведениям по гиперзвуковым разработкам. И лично не участвовал в соответствующих совещаниях. От дальнейших комментариев топ-менеджер отказался.



12.35. По данным источника "Коммерсантъ", после прихода в "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, дела Пайсона ухудшились. Якобы за несколько дней до обысков менеджера уведомили о скором увольнении.

12.30. С 1998 по 2011 год Пайсон работал в коммерческих структурах на должностях, связанных со стратегическим планированием (ООО "Социнтех-Комлог", ООО "Регионтранк", ЗАО "Ланит", рабочая группа "Транстелеком-Радио", ООО "АЦЭУ "Аэрокосмос"). Эти компании вели деятельность в области телекоммуникаций и космических исследований. А в ЦНИИМАШ топ-менеджер пришел в 2006 году.

12.15. Дмитрий Пайсон ранее работал в ЦНИИмаш, но затем перешел в фонд "Сколково", где занял должность директора по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций. Согласно информации на сайте фонда, Дмитрий Пайсон занимался программно-целевым планированием космической деятельности, выработкой рекомендаций по развитию ее институциональных основ, включая систему доведения результатов космической деятельности до конечных потребителей. Участвовал в разработке и актуализации Федеральной космической программы, стратегии развития ракетно-космической промышленности.

12.00. По версии следствия, утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаш, с которыми тесно сотрудничал директор исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон. Поэтому в его кабинете и проводятся обыски. Хотя главными подозреваемыми являются сотрудники ЦНИИмаш. Но их имена в интересах следствия не разглашаются.























