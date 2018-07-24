Россия собрала первый ударный беспилотник

Но без помощи Израиля не обошлось

Российские военные готовятся принять на вооружение ударный робот-разведчик "Форпост-М". Сейчас завершаются войсковые испытания дрона, который оборудован автономной ударной платформой и современным радаром. Все это позволяет БПЛА чуть ли не самостоятельно находить цели и уничтожать их.

Некоторые СМИ подают дрон как первый отечественный ударный беспилотник. Более правильным будет называть "Форпост-М" российской версией израильского IAI Heron, который Россия одно время покупала, а затем начала собирать по лицензии.

Однако "Форпост-М" отличается от израильского собрата наличием высокоточных управляемых бомб. IAI Heron – это прежде всего разведывательный дрон. Для ударных целей у израильтян есть более крупные IAI Eitan и IAI Super Heron. Последние даже призваны составить конкуренцию знаменитым американским "Жнецам" MQ-9 Reaper.

Однако тяжелые беспилотники ни Израиль, ни США России не продают, поэтому приходится работать с тем, что есть. Сильно отстав от Запада в 1990-е гг., Россия собирает свои версии израильских БПЛА точно так же, как СССР в 1940-х копировал американские бомбардировщики. Или как Китай делал свои версии советских самолетов. Собственно, ничего предосудительного в этом нет – это обычная практика.



По сравнению с предыдущим дроном-разведчиком у "Форпоста-М" больше радиус действия, потолок и скорость полета. Однако главное, в нем большая часть российских комплектующих, что и позволяет называть БПЛА отечественным, но с корнями в Земле обетованной.