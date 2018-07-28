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В России создадут сверхточное оружие

Фото: GLOBAL LOOK press/ Russian Defence Ministry
Детали о производстве пока держатся в тайне

Российская армия в ближайшее время значительно повысит свою мощь за счет нового стратегического вооружения. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, промышленность страны уже занимается разработкой этого вида оружия в интересах Минобороны.

"Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения", – цитирует его "Интерфакс".

Напомним, что президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал о новейших системах вооружения: стратегическом ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

При этом согласно утвержденному варианту госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы приоритет отдается системам ядерного сдерживания, а также высокоточному оружию.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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