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Российские "Калибры" выставят на продажу

Фото: wikipedia.org
продолжениеСоветское вооружение возродят с грозным дополнением
Пока оснащенные ими корабли поступают на вооружение российского флота, но уже скоро их получат иностранные армии

Россия готова поставлять другим странам уникальную разработку оборонного ведомства страны – многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли проекта 22800, вооруженные высокоточными крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Он указал, что данная новинка – повод для гордости российского военпрома.

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"Эти корабли получились очень удачными – большой тоннаж, хорошее вооружение. А самое главное – это "Калибр". У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной", – перечислил вице-премьер достоинства кораблей с "Калибрами".

Он напомнил, что сейчас данное вооружение поступает на базы российского флота – "идут на Балтику, на Северный флот, на Каспий, на Черное море". Но многие иностранные военные не скрывают своего желания обладать "Калибром".

"Для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона – Вьетнам, Китай, Индия, другие страны – у него хороший экспортный потенциал", – приводит РИА "Новости" слова Борисова.

Корветы проекта 22800 – разработка проектно-конструкторского бюро "Алмаз". Их длина 87 м, ширина 11 м, скорость хода 30 узлов.

Ракеты "Калибр" – проект опытно-конструкторского бюро "Новатор". Их дальность действия – до 2,5 тыс. километров. Подходят для подводных лодок типа "Ясень" и надводных кораблей. Эффективность отработана в ходе военных действий в Сирии.

Вера СВЕТЛОВА
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