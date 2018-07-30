"Орлан" вооружат ракетами

После разговоров о нехватке современных боевых кораблей и неспособности российских предприятий освоить оперативно производство больших авианосцев, Минобороны сообщает об очень любоптном решении.

Как сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, Россия решила возродить производство экранопланов, которые в советское время успешно испытывались на Каспии и готовились для атаки американских авианосцев.

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Как передает ТАСС со ссылкой на Борисова, проект экраноплана "Орлан" с ракетным вооружением включен в госпрограмму вооружения 2018-2027. А это значит, что опытный образец может появиться через 9 лет или даже раньше.

В отличие от глобальных задач, которые стояли перед советским экранопланами – высадка десанта и нанесение ракетных ударов, – "Орлан" предполагается использовать для охраны Северного морского пути, а также патрулирования Каспия и Черного моря. Как известно, у экраноплана высокая скорость и то расстояние, на которое у корабля уйдет целый день, он может преодолеть за несколько часов.

Также, по словам Борисова, "Орлан" можно будет использовать для спасения экипажей кораблей. Но главное даже не то, какие задачи будет выполнять экраноплан, а то, что он снова понадобился военным, окончательно отказавшихся от него в 90-х годах из-за отсутствия финансирования и критики этого вида техники из-за ряда недостатков.



Тот же "Лунь" был легкой мишенью для истребительной авиации и требовал надежного прикрытия. Но оружием обладал сокрушительным – шестью ракетами "Москит" разработки КБ "Радуга" – специально для уничтожения авианосцев.

Недостаточно живучими посчитали экранопланы и для десантных операций – в итоге победили катера на воздушных подушках. А предназначенные для этих целей транспортно-десантные аппараты "Орленок" отправили в утиль.

На данный момент в России, благодаря усилиям конструктора Вячеслава Колганова, эксплуатируется экраноплан "Иволга". В частности, он используется в погранслужбе ФСБ. Но теперь, когда на экраноплан может поступить заказ от военных, ситуация может кардинальным образом поменяться. Если модель приживется на флоте, в перспективе могут появиться и другие модели. Возможно, должно финансирование, прерванное в начале 90-х, получат и экранолеты, которые эксперты называют еще более совершенными аппаратами, так ка они могут летать на больших высотах, как обычные самолеты. Так, экранолет С-90 был создан в ОКБ "Сухого" к 2000 году. Но пока проект поставили на паузу. Как и "ЭКИП", похожий летающую тарелку – его хотели использовать для десантных операций и даже перевозки пассажиров.





