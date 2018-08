Китай испытал гиперзвуковой комплекс

Китай заявил о том, что успешно испытал гиперзвуковой аппарат "Синкун-2", о котором ранее было практически ничего не известно. О полете сообщили в Китайской академии аэрокосмической индустрии.

Полет продолжался 10 минут. За это время аппарат совершил поворот, выполнил ряд маневров на высоте 30 км и приземлился в заданном районе, цитирует академию РИА "Новости". Известно, что работа над проектом продолжалась три года. Больше информации в академии не предоставили. Однако в военном блоге "Dafeng cao" в Twitter было опубликовано видео запуска. И если судить по нему, то испытания сильно напоминают полет аэробаллистической ракеты, вроде российского "Искандера".

Китайские СМИ уверяют: "Синкун-2", что в переводе с китайского означает "Звездное небо – 2", может быть вооружен ядерной боеголовкой. Аппарат якобы преодолевает любую существующую систему противоракетной обороны благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории.

Это уже похоже на российский гиперзвуковой комплекс "Авангард". Но данный аппарат запускается с помощью межконтинентальной баллистической ракеты – в перспективе "Сармат", а пока УР-100Н. Как такой небольшой носитель, судя по видео, может разогнать аппарат до запредельных 20 Махов, представляется с трудом. Скорее всего, проходили летные испытания прототипа, причем сам аппарат необязательно достигал максимальных скоростей.

CAAA successfully test flew waverider hypersonic flight vehicle 星空/Sky star-2 in the northwest test range on Friday morning, the rocket completed active phase turning, stage/fairing separation, flight vehicle autonomous flight and high maneuvering turning in 10 minutes' flight. pic.twitter.com/LhR3OrJuRy