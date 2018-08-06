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F-35 рассекретили на сайте знакомств

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
Хакеры пользуются слабостями летчиков

Сайты знакомств не только помогают наладить личную жизнь, но и попасть под трибунал. Неизвестный хакер взломал аккаунт приложения Tinder военнослужащей ВВС Великобритании и начал интересовать начинкой истребителя F-35 у британских летчиков.

Шпионскую историю опубликовала газета Daily Mail. По данным издания, серьезную утечку удалось предотвратить, так как "пострадавшая" сразу же сообщила о взломе командованию. Однако небольшую часть информации хакеру все-таки удалось рассекретить.

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Личность хакера идентифицировать не удалось, но британцы уже подозревают Россию и Китай, где на данный момент проходят испытания истребителей пятого поколения. И документация F-35 была бы не лишней.

Фото: flickr.com/CherryPointВ британских ВВС назвали произошедшее "социальным инжинирингом", когда злоумышленники в непринужденной обстановке, будь то в баре или дружеской переписке, как бы невзначай "выуживают" секретную информацию. А сети социальных знакомств охватывают десятки миллионов пользователей по всему миру, поэтому найти нужного человека при желании всегда можно. В ВВС Великобритании считают, что с тех пор, как страна получила свои первые F-35, произошел ряд серьезных утечек, причем не только через интернет.

В частности, в июне Скотленд-Ярд арестовал 73-летнего бывшего главного технолога компании Rolls Royce, где разрабатывались двигатели для F-35. По версии следствия, его командировка в Аэронавигационный университет в Китае не была такой уж безобидной для британской "оборонки".

Шпионские скандалы происходят и в России. Недавно сотрудники ФСБ провели обыски в ЦНИИмаш, одном из ведущих подразделений Роскосмоса. Затем было возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". По версии следствия, произошла утечка данных, непосредственно касающихся гиперзвукового оружия, а под подозрение попали страны НАТО.

Александр ИЛЬИН
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