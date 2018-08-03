США провели учебный бой

Сражаться в небе с истребителями F-22 и F-35 все равно что вести бой с закрытыми глазами. И если F-22 и без стелс-технологий превзойдет любой российский истребитель, то F-35, даже проигрывая в скорости, благодаря своему радару все равно одержит верх над противником.

К таким смелым выводам пришел автор The National Interest после участия в учебном бою, в котором малозаметным F-22 и F-35 противостояли F-15, "Тайфуны" и "Рафали" четвертого поколения. А также учебно-тренировочные самолеты T-38A Talon, изображавшие российские МиГ-29.

В один из таких самолетов под позывным "Водка-3" и посадили автора американского издания. А затем самолет поднялся на высоту 22 тыс. футов, но сам полет продолжался недолго. Буквально через несколько минут все "Талоны" были сбиты, несмотря на то что "русские" всячески маневрировали, чтобы усложнить задачу пилотам F-22 и F-35. Летчики T-38A даже не поняли, с какой стороны прилетела условная ракета. Причем сбил "Талоны" "Тайфун", скоординированный с F-22, который передавал ему координаты цели.

"Если бы вы сидели в F-15 Eagle, очень похожем на Су-27, или китайском J-20, вы почувствовали бы себя таким же беспомощным", – заверил офицер ВВС США журналиста после учений.



Стоит отметить, что сами маневры сильно напоминают пиар ВВС США. Сражаться в небе с учебным "Талоном" и Су-35С не одно и то же. Однако придется признать, что радар с активной фазированной решеткой, безусловно, дает преимущества летчику. Равно как и тесное взаимодействие истребителей четвертого и пятого поколения.

Уже другой вопрос, что в России сейчас активно работают над технологиями, которые позволят в конечном итоге засекать невидимки. Кроме того, продолжаются испытания Су-57 пятого поколения, но из-за высокой стоимости "российского F-22" его дальнейшая судьба еще не определена.