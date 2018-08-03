Невидимке B-2 приготовили смертоносную бомбу

14-тонный боеприпас уничтожит любой бункер

Пилоты самого знаменитого стелса времен холодной войны и самого дорогого военного самолета, когда-либо построенного, рассказали, почему он до сих пор на службе ВВС, хотя и используется на несколько процентов от потенциала. И что еще более важно, обходится бюджету в целое состояние.

Дело в том, что в США до сих пор уверены в способности В-2 Spirit прорвать оборону ПРО России и нанести ювелирно точный и сокрушительный удар. Как ядерный, так и обычный. На бомбардировщике установлена так называемая система оборонного управления. Она информирует экипаж о нахождении расчетов ПВО на земле, и самолет начинает маневрировать, уходя из зоны действия радаров.

Несмотря на разговоры о скорой замене B-2 на более компактные В-21, в Пентагоне планируют дальше модернизировать самолет и вооружать его новыми бомбами и ракетами, чтобы машина могла прослужить до 2050-х годов.

В ближайшее время B-2 вооружат высокоточной ядерной бомбой B-61-12, уже прошедшей испытания. Ее отличает просто дьявольская точность. Также на самолет подвесят LRSO – ядерные крылатые ракеты большой дальности. Они заменят AGM-86 ALCM, их сейчас берут под крыло В-52.

На данный момент B-2 вооружены мощными, но не самыми современными В-61-3, 4, 7 и 10. Позже все самолеты получат "двенадцатую".

А для особых случаев будут использоваться противобункерные В-61-11, целью которых станут командные пункты и ракетные шахты.

Кроме того, самолет получит целый арсенал высокоточных боеприпасов с системой JDAM, которая превращает обычную бомбу в управляемую. Среди них выделяется противобункерная GBU-28 и тяжелая Massive Ordnance Penetrator. Летчики называют 14-тонную бомбу "GBU-28 на стероидах". Сейчас ее испытывают на В-52.

По словам командира 394-й эскадрильи майора Кента Микельсона, совершавшего на В-2 боевые вылеты, самолет, построенный в 1980-е, создавался как машина будущего, поэтому он современный до сих пор. На него устанавливается современная авионика и навигационное оборудование. Бомбардировщики могут совершать 40-часовые перелеты с дозаправкой.

Сейчас в ВВС США эксплуатируются 20 B-2, большая часть из них дислоцируется на базе "Уайтмэн" в штате Миссури. Самолеты участвовали в боевых действиях в Ливии, Ираке, Афганистане, совершая перелеты в тысячи километров. И по словам Микельсона, успешно решали боевые задачи.



Тем не менее до 2050-х гг. B-2 может и не дожить. В Пентагоне всерьез рассматривают переход на B-21, которые будут меньше и дешевле B-2. Также на пенсию могут отправить B-1 Lancer, а вот B-52 никто и не думает списывать. В ВВС США даже шутят, что последний пилот "Летающей крепости" еще даже не родился.

Что касается стелса В-2, то, несмотря на гордость американцев за этот самолет, они сами признают, что эре невидимок постепенно приходит конец. В DARPA уже констатировали, что потолок в этом отношении достигнут, и нужно придумывать что-то новое. Еще неизвестно, как в конечном итоге будет работать российская С-500, может, невидимкам при ней и не будет так вольготно.