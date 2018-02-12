В войсках с замиранием сердца ожидают "невидимку" B-21

В Пентагоне так надеются на новый бомбардировщик B-21, что решили заранее отправить в утиль действующий воздушный парк. Как пишет специализированное издание Aviationweek, со ссылкой на источники в ВВС США, с середины 20-х годов новые самолеты вытеснят не только предшественников B-2 Spirit, но и B-1 Lancer, которые сейчас составляют основу стратегического флота.

Главной задачей бомбардировщиков B-21 станет незаметное проникновение в воздушное пространство России или Китая и нанесение ядерного удара. План, который по сути не изменился со времен Холодной войны.





Кстати, легендарных B-52, которые постоянно угрожали СССР в 60-х, сокращение, похоже не коснется. Больше полувека ВВС США модернизируют "летающие крепости", успешно применяя их в Ираке, Сирии и Афганистане. А теперь самолет и вовсе хотят вооружить новыми ядерными ракетами Long Range StandOff (LRSO). Военные летчики в Штатах шутят, что последний пилот из команды B-52 попросту еще не родился.

Но основной ударной силой станут именно новые B-21. Они не будут такие большие и безумно дорогие, как B-2. По своим габаритам новый ядерный бомбардировщик займет промежуточное положение между палубным беспилотником UCLASS c размахом крыльев 18,9 метра и B-2 (размах 52,4 метра).

Новый самолет получит так называемую систему "опционального" пилотирования. Бомбардировщик сможет выполнять полеты как под управлением летчика, так и в автономном режиме. Нечто подобное испытывается в России на Су-27, однако, скорее, по личной инициативе конструкторов и пилотов.

Оборудование сделают модульным, чтобы можно было устанавливать новые системы без переделки конструкции.

ВВС США объявили, что им нужна сотня бомбардировщиков B-21 как минимум и 175 оптимально. По данным СМИ, в рамках первой части контракта к 2025 год Пентагон получит 21 самолет. А на все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы американские военные потратят не менее $80 млрд. Но сумма может быть увеличена. В последнее время США не жалеют деньги на атомное оружие.

Ранее ряд американских экспертов раскритиковал подготовленный Пентагоном "Обзор ядерной политики". По их данным, Пентагон скрывает разработку новых вооружений, и в том числе для бомбардировщиков B-21. Дело в том, что программа, в частности, предусматривает оснащение самолетов и подлодок высокоточным ядерным оружием относительно небольшой мощности, которое фактически снижает порог его применения. Проще говоря, эти ракеты становятся не сдерживающим фактором, а просто средством для решения конкретной военной задачи.

Это касается и новой крылатой ракеты большой дальности AGM-158C LRASM, разработанной по заказу ВМС США. Ракета практически неуловимая для радаров, а если оснастить ее ядерной боевой частью, она превращается в страшное оружие. AGM-158C уже испытывали на B-1, и совершенно точно, что ими вооружат и новые B-21.