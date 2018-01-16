США угрожают России и Китаю ядерными боезарядами

Высокоточные ракеты существенно снизят порог применения атомного оружия

Как сообщил The Wall Street Journal, администрация президента Дональда Трампа планирует одобрить проект по созданию двух новых видов ядерных боеприпасов. Американцы не скрывают, что это делается для сдерживания России и Китая, которые, по мнению Пентагона, слишком активно развивают свои ракетные программы, угрожая безопасности США.

Теперь проект новой ядерной доктрины должен утвердить президент США Дональд Трамп. Но, как пишет WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, программа пользуется мощной поддержкой среди военных и, скорее всего, получит развитие.

Сторонники проекта уверяют, что спустя три десятилетия после окончания холодной войны США "столкнулись с новыми угрозами" и для этого необходимо обновить ядерный арсенал. В свою очередь, противники этой инициативы полагают, что для Пентагона может быть снижен порог применения ядерного оружия.

Дело в том, что речь идет не о зарядах огромной мощности, которые будут применяться только в случае начала ядерной войны, а о боеголовках малой мощности. Ими предполагается оснастить ракеты Trident II, находящиеся на вооружении подлодок типов "Огайо" и "Вэнград".

Главным преимуществом новых ракет станет высокая точность, а не мощнейший заряд, как это было во времена холодной войны. Теоретически такое оружие можно применять в локальных конфликтах, например, для уничтожения авианосной группы или хорошо защищенной группировки противника.





Кроме того, проект предусматривает разработку ядерной крылатой ракеты морского базирования. Так Пентагон планирует ответить на российские "Искандеры" и ракеты "Рубеж". Приняв их на вооружение, Россия, по мнению Вашингтона, якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В США пристально следят и за модернизацией атомных ракетных крейсеров, которые планируется вооружить гиперзвуковыми "Цирконами" и новейшими крылатыми ракетами. В Пентагоне полагают, что новые боезаряды сумеют защитит корабли ВМС США от русских. И не только от них.

В Вашингтоне сильно обеспокоены наращиванием вооружений Китаем. Их DF-26 эксперты называют "убийцей авианосцев". Испытания этой ракеты в мае показали, что она напрямую угрожает и авианосным группам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и комплексу ПРО THAAD в Южной Корее, который, кстати, очень не нравится Пекину. Китайцы активно строят военно-морской флот, успешно заимствуя у США новейшие технологии, что не может радовать Пентагон.

Если Дональд Трамп одобрит новую программу, это может спровоцировать настоящую гонку вооружений. Ядерное оружие будет играть уже не сдерживающую роль - нажать на кнопку пуска менее мощной ракеты даже проще. Теперь все будет зависеть от американского президента, но, зная его отношение к военным, скорее всего, ответ будет положительным.