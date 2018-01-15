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В Германии нашли самое опасное оружие России

Крейсер "Адмирал Нахимов". Фото Семена Майстермана /ИТАР-ТАСС/
Эти ракеты не пощадят ни один корабль НАТО

Москва может превратить американские авианосцы в обыкновенные мишени на плаву. Новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" беспрепятственно уничтожит авианосные группы США, а американцам останется только сопроводить взглядом уходящие на дно корабли. С таким неожиданным заявлением выступила немецкая газета Stern. И это в то время, когда в российских СМИ напротив, пишут о проблемах ВМФ РФ - нехватке современных кораблей и затянувшихся сроках постройки.

По версии Stern, Кремль инвестировал по $1,7 млрд в ракетные крейсеры "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Огромные 250-метровые корабли вооружат ракетами "Циркон" 3М22. Причем каждый крейсер в общей сложности будет оборудован 174(!) пусковыми установками.

Благодаря гиперзвуковых скоростям - свыше 9 тыс. км/ч - эти ракеты с легкостью преодолеют противокорабельную защиту самого современного авианосца или эсминца. А радиус действия в 600 км позволит успешно решать любые тактические задачи на море. Вдобавок крейсеры вооружат новыми крылатыми ракетами, которые можно будет запустить на 3 тыс. километров.


Модернизацию "Адмирала Нахимова", находящегося в ремонте с 2013-го, планируется закончить якобы уже в этом году. Затем в доки уйдет "Петр Великий" - сейчас крейсер в составе Северного морского флота. Новое вооружение корабль получит в 2022 году.

Согласно открытым данным, на атомных крейсерах, новых подлодках, а также авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", действительно собираются заменить устаревшие ракеты П-700 "Гранит" на "Циркон". В частности, об этом в декабре прошлого года заявлял президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Разработана и специальная универсальная пусковая установка наподобие американской Мк-41, которая сможет запускать как крылатые "Калибры" и "Ониксы", так и гиперзвуковые "Цирконы". Однако проект засекречен, и никакой официальной информации о датах принятия на вооружение ракет "Циркон" нет. В 2016 и 2017 гг. СМИ сообщали об успешных испытаниях ракеты, но подробности военные так и не раскрыли.

Также непонятно, почему Stern считает, что модернизацию "Адмирала Нахимова" закончат в этом году. Ранее в ВМФ РФ сообщали, что ремонт крейсера завершат в лучшем случает в 2021-м.

Согласно новой государственной программе развития вооружений (ГПВ 2018-2025), в ближайшие годы в Минобороны сделают акцент прежде всего на новые корабли, а не советские крейсеры, построенные еще в 1980-х. Например, фрегаты проектов 22350 и 11356, часть которых пока так и не получила двигательные установки из-за срыва поставок с "Зоря-Машпроекта" (Украина). Аналогичное производство в Рыбинске пока не налажено. Все это потребует значительных инвестиций.

Немало средств уйдет и на малошумные подлодки нового поколения "Хаски", и на модернизированные "Ясени". Остро нуждается в ремонте двигательной установки "Адмирал Кузнецов" - последний авианосец России. Строительство нового из-за нехватки денег пришлось отложить.

Скорее всего, оба крейсера с новым вооружением вернутся в строй только после 2022 года. Причем "Петр Великий" значительно позже - ведь его еще даже не поставили в ремонтные доки.


Что касается угрозы для американских авианесущих групп, то пока в этом плане наибольшую опасность представляют российские подлодки. Сложно говорить об эффективности ракет "Циркон", когда о них практически ничего не известно. Конечно, теоретически тяжелые крейсеры, вооруженные такими ракетами, могут нанести Пентагону серьезный урон. Особенно, если "Цирконы" будут способны менять траекторию. Но ведь и американцы не стоят на месте. Так, в этом году США планируют принять на вооружение новую противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C LRASM. Она уже запущена в малосерийное производство и в ближайшем будущем заменит "Гарпуны".

Кроме того, США превосходят Россию в технологиях малозаметности. Американцы очень рассчитывают на свой эсминец-невидимку "Замволт". Пока эти корабли лишь проходят "обкатку", периодически возвращаясь в ремонтные доки.

Россия пытается восстановить могущество советского флота, и определенные успешные шаги уже сделаны. Однако статья о сокрушении американского флота еще не принятыми на вооружение ракетами скорее выглядит как попытка оправдать затраты на нужды Североатлантического альянса.

Александр ИЛЬИН
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