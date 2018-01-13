США признали ядерное превосходство России

В американской ядерной доктрине говорится о преимуществе Москвы в ряде вооружений

"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений и в нестратегических ядерных силах", - сказано в американской ядерной доктрине, несекретную часть которой опубликовала HuffingtonPost.

Далее в документе отмечается, что Россия "создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями". Этот набор характеризуется как "разносторонний и современный".

При этом Москва, критикуя расширение американской системы ПРО, работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика, указывается в документе.

В доктрине зафиксировано стремление США "восстановить условия, необходимые для формирования более глубокого доверия с Россией и большей открытости с Китаем по мере того, как он расширяет и модернизирует свои ядерные силы".

Москва "рассматривает США и НАТО как своего ключевого оппонента и препятствие к осуществлению своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии", указано в документе. Американцы обещают создавать "непреодолимые трудности для любой российской стратегии, предполагающей агрессию против США, их союзников или партнеров".

В Пентагоне заявили, что имеется несколько вариантов доктрины. Финальную версию должен одобрить президент Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис.

Официальная публикация новой ядерной доктрины США ожидается в конце января.