США возвращают ядерные "Томагавки"

Ими вооружат подлодки и военные корабли

Американские военные эксперты продолжают обсуждать обзор ядерной политики Пентагона на 2018 г., который случайно или неслучайно вдруг стал достоянием общественности. По мнению издания Aviationweek, Вашингтон не только оснастит новыми ядерными зарядами баллистические ракеты, но и возродит ядерные "Томагавки", давно снятые с вооружения ВМС США.

При этом они получат небольшие по мощности ядерные заряды, а это неизбежно снизит порог их применения. Например, такие крылатые ракеты можно будет использовать не только в случае начала Третьей мировой войны, но и в ходе локального конфликта для уничтожения большой группы техники противника или стратегического объекта. Ядерные "Томагавки" должны обладать "устрашающим и обезоруживающим" эффектом. Хотя на деле, по признанию самих же американских аналитиков, только поспособствуют началу ядерной войны.

Как считает директор Ассоциации контроля оружия Дэрил Кимбал, план Трампа приведет к увеличению сценариев применения ядерного оружия. Причем его могут использовать не в качестве симметричного ответа, а, например, в ответ на киберугрозу. Но даже небольшая атака ядерными крылатыми ракетами окончится катастрофой.

Однако в администрации президента так не думают. По их мнению, только так можно сдержать сегодняшнюю Россию, которая активно развивает свою ракетную программу. Особенно Пентагон раздражают новые баллистические "Ярс" и "Рубеж". Последнюю в США вообще считают запрещенной договором о РСМД, так как она обладает и межконтинентальной, и средней дальностью. Обеспокоены американцы и возрождением "Сатаны". Хотя РС-28 "Сармат" пока только разрабатывается и еще ни разу не летала.





Конечно, у США и так есть чем ответить: это и Minuteman-III, и Trident D5, которыми вооружены подлодки класса "Огайо" и "Коламбия". Но "Томагавки" - любимое оружие американцев. Неслучайно они использовали именно их во время атаки на сирийский аэродром "Эш-Шайрат" в апреле прошлого года. Применялись "боевые топоры" и во время бомбардировки Югославии в 1999 году. И ранее в Ираке - во время операции "Буря в пустыни". Для военных моряков это проверенная ракета, которую лишь оснастят другой боеголовкой.

Американцы любят "Томагавки" за то, что их действительно очень трудно сбить. Ракеты летят на небольшой высоте, огибая местность, что делает их практически невидимыми для радаров. Они оснащены рельфометрической системой наведения Terrain Contour Matching. Их можно обмануть, только изменив рельеф, а это практически невозможно. Ракеты автономны и поэтому невосприимчивы к ложным сигналам. Слабое место "Томагавка", как и любой другой крылатой ракеты, - ее относительно небольшая скорость. Сбить ее может обычный штурмовик, не то что истребитель. Главное - ее увидеть. В 1999 г. в Югославии один из "боевых топоров" сбил пилот старенького МиГ-21, который расстрелял ракету из пушки. Но такое редко бывает.

Легко представить, каким грозным оружием станет ядерный "Томагавк". России сразу же придется оснащать аналогичными боеголовками крылатые "Калибры", которые, к слову, тоже хорошо зарекомендовали себя в Сирии. Фактически это будет означать возврат к гонке вооружений ракет средней дальности. Особенно если ракеты поставят на колесные шасси, как это уже было во времена холодной войны.