Китай шпионит за американскими подлодками

Страна готова развязать войну против Соединенных Штатов из-за спорных островов Спратли

Пекин решил подобраться поближе к американской базе Гуам. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, китайцы установили мощные прослушивающие устройства в западной части Тихого океана, чтобы следить за подлодками ВМС США.

Одно из них китайцы умудрились включить в самом глубоком месте в Мировом океане - на дне Марианской впадины. Второе - в районе островов Яп, всего в нескольких сотнях километров от острова Гуам, где базируются субмарины типа "Лос-Анджелес" с ядерными ракетами.

По данным издания, высокочувствительные сенсорные датчики с диапазоном прослушивания более 1 тыс. км работают с 2016 г., однако информация о них просочилась в СМИ только сейчас. Власти Китая тут же объявили, что детекторы используются сугубо в научных целях. Например, для изучения землетрясений, тайфунов и даже жизни китов.

Однако военным экспертам хорошо известно, что в первую очередь это часть акустической разведывательной системы. Подобные датчики расставляются в разных частях Мирового океана с единственной целью - следить за перемещением субмарин. Пути, по которым ходят подводные лодки разных стран, в общих чертах известны.

Подслушивающие устройства на дне океана есть у китайцев, русских, американцев. Датчики крепятся к длинному кабелю, который проходит по дну океана. Кабель подключается к небольшому бую, на нем закреплен спутниковый коммуникатор и небольшой аккумулятор, который питает всю систему более года. Сама система слежения потребляет крайне мало энергии. Регулярно исследовательские суда проверяют работу датчиков и следят за тем, чтобы буи не повредил шторм.

Больше всего ВМС Китая беспокоит повышенный интерес американцев к спорным островам Спратли, на которых Пекин развернул настоящую военную базу с ракетными комплексами и взлетно-посадочными полосами. Военные корабли США периодически приближаются к островам, сильно раздражая Пекин.

Буквально на прошлой неделе эсминец USS Hoper типа "Арли Берк" подошел на 12 морских миль к атоллу Скаборо-Шол, который Китай считает своим, хотя на него претендуют и Филиппины. Маневр "Хоупера" вызвал настоящий гнев китайского правительства. Оно потребовало от США убраться из "территориальных вод" и тут же пообещало принять ответные меры.

На деле Китай следит за американскими кораблями и подлодками давно. Но только несколько лет - с применением новейших мировых технологий. В Пекине издавна прокручивают сценарий подхода субмарин ВМС США к островам Спратли. Предполагаемый маршрут пройдет через море Сулавеси - примерно 3 тыс. 500 км, которые атомная подлодка пройдет менее чем за четыре дня. И если она ляжет на этот курс, система "подслушки" на островах Яп может засечь работу двигателей.

Но не факт. Не стоит думать, что против "подслушки" не придумано никаких контрмер. Квадраты, где расположены датчики, известны разведке. А это означает, что можно ставить помехи. Или, например, запутать систему рыболовным судном, которое будет шуметь и сбивать систему с толку.

Кроме того, современные подлодки малошумны, особенно американские See Wolf. Скорее всего, атаковать корабли ВМС Китая "Томагавками" отправят именно их, а не старенькие стратегические "Лос-Анджелес", которым, чтобы нанести ядерный удар, вообще необязательно отходить далеко от Гуама.

Американцы тоже опутали подслушивающими устройствами весь океан, но их главная цель - русские подлодки, за которыми ВМС США гоняются еще со времен холодной войны. Однако теперь, когда Китай почти догнал две ведущие военные державы, Пентагону придется пересмотреть свои взгляды и уделить Пекину должное внимание.