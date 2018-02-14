Российские подлодки вызвали панику в Пентагоне

Вашингтон проигрывает Москве под водой

В Белом доме срочно решают, что делать с субмаринами ВМФ РФ – они резко активизировались в Атлантике и Северном Ледовитом океане. Как пишет The Washington Times, ссылаясь на свои источники, в Пентагоне всерьез опасаются, что Россия может перехватить секретные сообщения, передающиеся по оптоволоконным кабелям на дне.

Кроме того, американские военные допускают, что Москва способна намеренно повредить коммуникации, чтобы парализовать работу интернета. Это приведет к крайне негативным последствиям для мировой экономики, так как будет нарушена работа тысяч предприятий и учреждений. Более 95% мирового интернет-трафика передается через сеть подводных кабелей.

Как считает руководитель инициативной группы по Трансатлантической безопасности Магнус Норденман, российский президент Владимир Путин бросил серьезный вызов безопасности США. Темп оперативной деятельности подводного флота РФ сейчас практически такой же, как во времена холодной войны. Россия проигрывает США по количеству боевых кораблей, но атомные субмарины – сильная сторона ВМФ РФ, и она будет использоваться в первую очередь.

С 2013 г. российский флот получил 13 новых подлодок. Сейчас идет работа над созданием "Хаски" – субмарин нового поколения. И если Азиатско-Тихоокеанский регион вотчина американцев с их авианосными группами, то в водах Атлантики и Северного Ледовитого океана "хозяйничают" российские ракетоносцы. США почти не практикуют походы на север, в этом отношении преимущество Москвы очевидно. И конечно, командиры подлодок знают, где расположены коммуникации.





По мнению старшего научного сотрудника The Heritage Foundation Тома Каллендера, у России была возможность проводить манипуляции с этими кабелями в течение последних 20-30 лет. И теперь, когда человечество все больше становится зависимым от интернет-технологий, контроль над каналами связи превращается в эффективное оружие.

Как подчеркнул Норденман, раньше защита этих коммуникаций была одной из приоритетных задач Пентагона. Однако после втягивания США в войны в Афганистане, Ираке и Сирии, а также в связи с подъемом Китая забота о кабеле ушла на второй план, чем и воспользовались русские.

Американцы считают, что для разрушения коммуникаций Россия может использовать глубоководную подлодку специального назначения АС-12, также известную как "Лошарик". Военные эксперты полагают, что субмарина способна не только "обрубить" интернет, но и нанести серьезный ущерб системе слежения за подлодками SOSUS, компоненты которой находятся на дне. Возможно, за "Лошариком" и организуют охоту американцы.