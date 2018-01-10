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СМИ: Россия похоронила ядерные торпеды в Атлантике

К-8. Фото: wikipedia.org
Затонувшая советская подлодка станет бомбой замедленного действия

Трагически затонувшая во время учений "Океан-70" атомная субмарина К-8 не дает покоя западным СМИ. Как известно, на ее борту находились четыре ядерные торпеды. И теперь американское издание The National Interest утверждает, что боеголовки до сих пор могут представлять опасность, так как авария произошла всего в нескольких сотнях километров от европейского побережья.

А все потому, что ремонтный корабль, который пришел на помощь горящей субмарине в апреле 1970-го, так и не смог забрать смертоносные торпеды. К счастью, баллистических ракет на советских лодках первого поколения еще не было. Их главной задачей было уничтожение кораблей противника. В том числе ядерными торпедами. Учения "Океан-70" были крупнейшими за всю историю ВМС СССР и России, поэтому лодку вооружили "под завязку". Но, к сожалению, это было первое и последнее автономное плавание К-8. Экипажу субмарины откровенно не везло, за что субмарину даже называли проклятой.


В результате пожара субмарина затонула, унеся на дно жизни тридцати подводников и полный боекомплект. Перед гибелью офицеры успели заглушить атомные реакторы, предотвратив возможность теплового взрыва. Если бы он произошел, катастрофа была бы страшнее чернобыльской: рядом проходит течение Гольфстрим, и радиация могла бы отравить всю Европу. От того места, где затонула лодка, 490 км до Испании.

До сих пор точно неизвестна мощность зарядов ядерных торпед Т-5, которые находятся на борту лодки. В разные годы моряки испытывали торпеды мощностью от 3,5 до 16 килотонн.

Для сравнения, заряд ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму, составлял от 13 до 18 килотонн. Как и атомной бомбой, торпедой не обязательно было точно попасть в цель. Командиру ставили задачу доставить Т-5 к эскадре противника, а затем ядерный взрыв должен был уничтожить всю боевую группу противника. Как показали испытания на полигоне Новая Земля, торпеда мощностью 3,5 килотонн выводила из строя мишени в радиусе полкилометра. Можно посчитать, какой разрушительной мощью обладали Т-5 с зарядом до 16 килотонн - были и такие.

По мнению военных экспертов, торпеды, покоящиеся на дне Бискайского залива, не представляют серьезной опасности - они находятся слишком глубоко. Детонация уже невозможна, а радиоактивные вещества в торпедах давно растворились в водах океана. Скорее всего, мощность зарядов торпед, которыми вооружили лодку для учений, не превышала 3 килотонны.

Однако если бы на К-8 оказалась "царь-торпеда" Т-15 с термоядерным зарядом, которую советское командование грозилось отправить к берегам США, поводов для беспокойства было бы намного больше.

Александр ИЛЬИН
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