Американские субмарины подвели Пентагон

В новейших подлодках оказалось полным-полно изъянов

Подводные лодки класса Columbia, которые должны поступить на вооружение Военно-морского флота США после 2028 г., не отвечают заявленному уровню технологической готовности. К такому выводу пришли сотрудники американской Счетной палаты, проверившие, как движется разработка новейших субмарин.



Ведомство выразило сомнение в том, что подлодки "достаточно созрели" в технологическом отношении и отвечают современным стандартам научно-технического прогресса. Выяснилось, что все основные инновации, которые будут применены в подводном крейсере, нуждаются в дополнительной проработке и тестировании. Речь идет об интегрированной энергетической системе, ядерном реакторе, ракетных пусковых установках и движителе с постоянным магнитом. Все эти элементы и решения имеют решающее значение для производительности корабля, сообщило издание The National Interest.

На данный момент никто не может с уверенностью сказать, как будут работать все обещанные новинки и будут ли они работать вообще. Для большинства устройств не создавались и не испытывались прототипы. Ряд заявленных функций вообще имеет только теоретическое, а не экспериментальное обоснование, говорится в отчете.

Аудиторов также возмутило, что командование ВМФ недавно заключило контракт на разработку узлов и деталей новейшего корабля, так и не проверив толком критические для проекта технологии. При этом военные знали о том, что работа над лодками Columbia идет не по плану, что может привести к появлению неполадок с новыми подводными кораблями, к задержке их производства, а также к резкому повышению стоимости проекта. Из-за допущенных нарушений сдача первых крейсеров Columbia может сдвинуться на три года. Есть вероятность, что в состав флота они войдут не раньше 2031-го.

Пентагон умышленно водил за нос правительство, заявляя о том, что с субмаринами все в порядке. Это стало возможным благодаря контракту, в котором указано, что до 2020 г. флот не обязан отчитываться перед государством о ходе проекта. Хотя к тому моменту на него уже будет потрачено $8,7 миллиарда. Получается, что в сложившейся ситуации виноваты не только военные, но и чиновники из Вашингтона, пустившие дело на самотек.

Пентагон не согласился с выводами аудиторов по поводу провала программы Columbia. Военные в ответном письме заявили, что управляют потенциальными рисками. "Программа имеет все возможности для реализации по доступной цене и в сроки, необходимые для удовлетворения национальных стратегических требований к сдерживанию", - указал официальный представитель командования военно-морских систем ВМС США Уильям Кауч. На это американские журналисты резонно заметили, что на практике опасения Счетной палаты подтверждаются чаще, чем заверения Пентагона.

Разработка и строительство атомных подводных лодок класса Columbia проводится в рамках программы радикального обновления подводного флота США. Она подразумевает постройку 12 кораблей нового типа, которые придут на смену субмаринам класса Ohio. Каждый новый корабль будет оснащен 16 межконтинентальными ракетами морского базирования Trident II. Реализация обойдется США в $267 миллиарда.