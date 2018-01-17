Проект "Статус-6" не дает покоя американцам

В новом обзоре ядерной политики Соединенных Штатов загадочный проект российской термоядерной торпеды "Статус-6" обозначен как реальный и представляющий угрозу. Теперь в Пентагоне срочно решают, как бороться с новым страшным оружием русских.

Как известно, 100-мегатонную автономную торпеду придумал академик Андрей Сахаров еще в 1960-х. Страшный по мощности взрыв должен был вызвать цунами и уничтожить все живое на американском побережье. Также торпедой предполагалось атаковать портовые города США. Однако в силу технических трудностей и неприятия советскими моряками такого рода "людоедского оружия" проект Т-15 решили свернуть и ограничиться торпедой Т-5 мощностью от 3 до 16 килотонн.

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Но по версии The National Interest, проект Т-15 получил второе рождение в современной России. И в отличие от своей прародительницы, существовавшей лишь в виде эскиза, торпеда "Статус-6" якобы уже вовсю строится.

Впрочем, зарубежные военные эксперты сомневаются, что торпеда будет обладать таким мощным зарядом. По словам главного специалиста Центра стратегических и бюджетных оценок, в прошлом подводника Брайна Кларка, современная торпеда способна нести заряд мощностью максимум в одну мегатонну. Но 100 - это слишком много. Подлодка станет крайне медленной, неповоротливой и уязвимой.

Действительно, согласно проекту Сахарова, который знал толк в термоядерных зарядах, торпеда должна была обладать следующими параметрами: 24 м в длину, 1,5 м в диаметре, 40 т веса. Вооружить гигантской торпедой хотели подлодку К-3 "Ленинский Комсомол". Однако практически сразу инженеры выяснили, что после пуска торпеды субмарина потеряет устойчивость и, скорее всего, пойдет на дно. Фактически вся команда превращалась в группу камикадзе, которая еще не факт, что выполнит свою задачу. Ведь К-3 могли уничтожить еще далеко на подступах к побережью США.

Судя по всему, если новая торпеда и будет, то не настолько мощной. Еще в 2015 г. в СМИ просочились некоторые подробности проекта. По неподтвержденным данным, диаметр у "Статус-6" будет примерно таким же, как у Т-15. А вот мощность заряда меньше - 10 мегатонн.

Кроме того, у нее будет другая задача: не вызвать цунами или сровнять с землей полматерика, а загрязнить радиацией побережье. Предполагаемым носителем смертоносной торпеды якобы должна стать достраивающаяся по спецпроекту подлодка К-329 "Белгород" (длина 184 метра). Сейчас, по официальной версии, из нее готовят лодку-носитель глубоководных аппаратов.

Как считает Кларк, торпеду "Статус-6" будут искать по аналогии с подводной лодкой с помощью Звуковой системы наблюдения (СОСУС). Причем "Статус-6" может оказаться даже более шумной, чем обычная подлодка. И, вероятно, ее обнаружат. Но проблема в другом: ее невозможно преследовать и вынудить сдаться. Она не будет отвечать и реагировать. Американским кораблям останется только уничтожить ее, где получится. А это могут быть прибрежные воды какого-то третьего государства. Последствия могут быть катастрофичными.

"Статус-6" запускается раз и навсегда - это минус и для Москвы. Скорость передвижения торпеды ничтожно мала по сравнению с баллистической ракетой. И если поступит приказ отменить атаку, сделать это будет невозможно. Торпеда будет идти, пока не достигнет цели или ее не взорвут.

По мнению российских экспертов, "Статус-6" могли выдумать специально для западных журналистов, так как сама идея давно себя изжила. В 60-х гг. прошлого века баллистические ракеты и подлодки были крайне уязвимы, поэтому и пришла идея создать "царь-торпеду". Сейчас же акцент делается на точности баллистических ракет и бесшумности субмарин. Подлодка более эффективна, она может "дать сдачи", а не станет работать мишенью.

Россия действительно разрабатывает подводные беспилотники и малые субмарины, но 10-мегатонная торпеда выглядит чем-то из области фантастики. Впрочем, зарубежные СМИ охотно берутся за эту тему, не жалея красок. Ведь нужно же США оправдывать колоссальные цифры в военном бюджете.