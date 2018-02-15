Американцы надолго запомнили подводный таран русских

Обнаружены новые детали инцидента в Баренцевом море

В то время как Пентагон грозится возобновить охоту за российскими подлодками, американские СМИ решили вспомнить былое. Журнал The National Interest раскрыл новые подробности подводного тарана в феврале 1992 года, который едва не привел к началу Третьей мировой войны.

Спустя всего год после распада Советского союза, американская субмарина класса "Лос Анджелес" "Батон-Руж" шпионила около Мурманска вблизи острова Кильдин в Баренцевом море, наводя справки о состоянии стратегического флота ВМФ РФ.

Такой наглости русские моряки стерпеть не смогли. В восемь часов шестнадцать минут утра команда "Батон-Ружа" услышала жуткий скрежет. Как оказалось, российская подлодка проекта 945 Б-276 "Кострома" прошла ниже американской и зацепила ее рубкой на скорости восемь миль в час. Удар был такой силы, что части обшивки "Батон-Ружа" всплыли на поверхность. А "Кострома" серьезно повредила рубку, покрытую титаном. Каким-то чудом атомные реакторы обеих подлодок не пострадали, и аварии не произошло. "Батон-Руж" всплыла на поверхность и принялась кружить, вызывая помощь другой подлодки. Капитан "Костромы" тоже скомандовал к всплытию, но фактически это была победа, так как вокруг были корабли Северного флота ВМФ РФ. Разведчик был обнаружен и нейтрализован.

При этом не стоит забывать, что на тот момент "Лос Анджелес" были одними из самых современных подлодок в своем классе и превосходили российские по части бесшумности.





Ряд экспертов даже полагает, что "Кострома" наткнулась на "Батон Руж" случайно и в последний момент ушла от прямого столкновения. Из-за небольшой глубины и неиспользования активного гидролокатора у лодок было мало шансов обнаружить друг друга. Это могло произойти в последний момент.

По другой версии, таким образом российская подлодка решила избавиться от преследования американца. Конечно, "Кострома" могла атаковать "Батон-Руж" торпедой. Но это означало войну, поэтому таран стал оптимальным решением.

После возвращения на базу экипаж "Костромы" нарисовал на рубке лодки цифру "1", окаймленную звездой. Так отмечали свои победы советские подводники во время Великой Отечественной войны. А немногим позже между президентом Борисом Ельциным и госсекретарем Джеймсом Бейкером состоялся серьезный телефонный разговор, в ходе которого американцу пришлось пообещать снизить активность у российских берегов и не заглядывать морякам ВМФ РФ буквально за пазуху.