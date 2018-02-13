Американские F-35 продолжают сыпаться в воздухе

Самолет будущего не вылезает из ремонтных ангаров

Пентагон поручил оборудовать истребители пятого поколения F-35 системой автоматического уклонения от столкновения с землей. Аналогичный комплекс уже стоит на F-16 Falcon и уже доказал свою эффективность. Но к сожалению, система не может решить все проблемы самолета, который США довольно успешно "впаривают" всем своих союзникам по НАТО, а также Австралии, Японии и Израилю.

Как заявил новый директор управления оценочных испытаний Пентагона Роберт Белер в своем недавнем докладе перед Конгрессом , только половина выпущенных F-35 более-менее пригодна к эксплуатации. А остальные приходится доводить до ума уже в процессе.

Изначально в операционной системе самолета 3F обнаружили 276 уязвимости, из-за которой в работе истребителя начинались сбои. Ошибки попытались исправить в новой версии 3FR6. Однако как уверяют военные, справиться удалось только наполовину.

До сих пор в самолете продолжают находить в среднем по 20 недостатков в месяц. Одним из слабых мест F-35 считается невозможность разгона до сверхзвуковой скорости без использования форсажа, что является требованием к истребителю пятого поколения.

Кроме того, пилоты жалуются на пушку, неэффективную систему ночного видения, плохую работу сенсоров авионики. С недавних пор, среди летчиков участились симптомы гипоксии. После это Lockheed Martin заявили, что модернизируют систему подачи кислорода. Однако на всякий случай полеты на некоторое время приостановили.

Но самое удивительное, США удается договариваться о продажах недоделанного самолета за рубеж. Так, Норвегия недавно купила сразу 52 истребителя F-35. Видимо, норвежское командование надеется, что они им никогда не понадобятся.

У самолета F-35 немало преимуществ, частности его малозаметность и самая современная бортовая электроника. Однако пока самолет с трудом видится как реальная боевая единица, и в случае необходимости, основную работу на себя возьмут F-15, F-16, F-18 и F-22 – пока единственный удачный американский истребитель пятого поколения.