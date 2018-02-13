Американские F-35 продолжают сыпаться в воздухе
Пентагон поручил оборудовать истребители пятого поколения F-35 системой автоматического уклонения от столкновения с землей. Аналогичный комплекс уже стоит на F-16 Falcon и уже доказал свою эффективность. Но к сожалению, система не может решить все проблемы самолета, который США довольно успешно "впаривают" всем своих союзникам по НАТО, а также Австралии, Японии и Израилю.
Как заявил новый директор управления оценочных испытаний Пентагона Роберт Белер в своем недавнем докладе перед Конгрессом , только половина выпущенных F-35 более-менее пригодна к эксплуатации. А остальные приходится доводить до ума уже в процессе.
Изначально в операционной системе самолета 3F обнаружили 276 уязвимости, из-за которой в работе истребителя начинались сбои. Ошибки попытались исправить в новой версии 3FR6. Однако как уверяют военные, справиться удалось только наполовину.
До сих пор в самолете продолжают находить в среднем по 20 недостатков в месяц. Одним из слабых мест F-35 считается невозможность разгона до сверхзвуковой скорости без использования форсажа, что является требованием к истребителю пятого поколения.
Кроме того, пилоты жалуются на пушку, неэффективную систему ночного видения, плохую работу сенсоров авионики. С недавних пор, среди летчиков участились симптомы гипоксии. После это Lockheed Martin заявили, что модернизируют систему подачи кислорода. Однако на всякий случай полеты на некоторое время приостановили.
Но самое удивительное, США удается договариваться о продажах недоделанного самолета за рубеж. Так, Норвегия недавно купила сразу 52 истребителя F-35. Видимо, норвежское командование надеется, что они им никогда не понадобятся.
У самолета F-35 немало преимуществ, частности его малозаметность и самая современная бортовая электроника. Однако пока самолет с трудом видится как реальная боевая единица, и в случае необходимости, основную работу на себя возьмут F-15, F-16, F-18 и F-22 – пока единственный удачный американский истребитель пятого поколения.
Россияне сметают все преграды на Олимпиаде
Сборная продолжает радовать болельщиков победами
Выдвинута официальная версия крушения Ан-148
К такому результату пришел МАК после расшифровки данных самописцев лайнера
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Семье пилота Су-25 предложили помощь из США
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина