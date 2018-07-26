С-400 бессилен против невидимок США

Западные эксперты нашли "ахиллесову пяту" комплекса

В США продолжают моделировать атаку российского ЗРК С-400, активно продаваемого за рубеж, на невидимки и малозаметные истребители. Еще не разу на практике не удавалось проверить, как это будет работать, однако экспертам удалось создать примерную картину противодействия ПВО РФ таким самолетам как F-22, F-35, B-2 и даже строящимся им на замену B-21.

Как пишет The National Interest, ссылаясь на мнения экспертов, такие истребители как F-22 и F-35 как раз благодаря своим небольшим размерам, могут появиться на низкочастотных радарах, в частности, в диапазоне S или L. А вот более крупные B-2 Spirit и перспективные B-21, покрытые большей площадью радиопоглощающих материалов, скорее всего, оставят российских зенитчиков не у дел.



В США уважительно относятся к российской системе ПРО, защищающей Московское небо, так называемой "зоной запрета и доступа" anti-access/area denial (A2/AD). Но по мнению западных экспертов, Москва преувеличивает ее возможности, и она не является тем железным куполом, о котором пишут некоторые российские СМИ.



По мнению военного эксперта Майка Кофмана, специализирующегося на российских системах, Москва делает сейчас очень много, чтобы научиться сбивать невидимки. Но пока русским удается лишь увидеть такие самолеты как F-35 на радаре. Но вести его и задать координаты цели ракете не получится. Несмотря на то, что Россия инвестировала немало средств в радары, работающие на разных частотах VHF, UHF, L, S. Ими оборудуют С-400 и перспективные С-500, но большой вопрос помогут ли они "захватить" стелс – сомневается Кофман.

Россия, как и другие страны, активно работает над "противоядием" невидимкам. Это и квантовый радиолокатор, и инфракрасные датчики поиска целей, и радиофотонный радар. Но пока эти технологии сырые, и можно говорить лишь о скором закате эре "невидимок". которые предрекли уже даже в Пентагоне. Но пока такие самолеты как B-2 Spirit и F-22, по мнению западных экспертов, могут прорвать многоуровневую оборону ПРО России.