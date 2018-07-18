Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пентагон отказывается от стелсов

Фото: flickr.com/boyerair
Самолетам будущего ничто не поможет

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) опубликовало пресс-релиз, в котором официально заявило, что находится в поисках новых технологий на замену "стелс". Долгое время "невидимки" вроде B-2 или малозаметных F-22 оставались самыми продвинутыми самолетами на Земле, но похоже, что теперь их гегемонии приходит конец.

По версии DARPA, существующая платформа в скором будущем устареет, а "невидимки" достигли своего предела. Очень скоро стелс-технологии не смогут гарантировать надежную защиту от радаров противника.

По теме

Это говорит о том, что истребитель шестого поколения уже не превзойдет в малозаметности F-35. То же самое можно сказать о предстоящей замене B-2 на B-21. Похоже, что гонка стелс-самолетов закончена, и конструкторам придется искать новые решения. И это необязательно создание сверхдорогих и сверхтехнологичных самолетов. Они просто могут оказаться бесполезными.

Фото: GLOBAL LOOK pressТак, бомбардировщик B-2, стоящий целое состояние, может просто превратиться в груду летающего железа и прекрасную мишень. Неслучайно США их больше не производят, а B-21 будут меньше и дешевле. В Пентагоне уже поняли бессмысленность дорогих проектов, так как в настоящее время сбить можно какой угодно самолет.

Россия, США и Китай сейчас активно работают над радиофотонными РЛС максимально широкого X-диапазона. Как показывают испытания, в будущем они смогут обнаруживать стелс-самолеты, причем на больших расстояниях. Когда эти радары установят на истребители – это вопрос времени. И это не единственная развивающаяся технология по обнаружению "невидимок".

В Пентагоне об этом хорошо знают. Более того, в DARPA полагают, что в будущих конфликтах не обязательно будут задействованы эскадрильи дорогостоящих самолетов. Как вариант, ВВС начнет использовать небольшие, относительно дешевые беспилотники, которыми будет управлять на расстоянии пилот истребителя шестого поколения. К слову, такие концепции ведения воздушного боя уже попадали на видео. "Рой беспилотников" может обнаружить зенитно-ракетные системы и опустошить их арсенал.

Фото: GLOBAL LOOK press/sukhoi. org

Пока США не афишируют, каким именно станет их новый F/A-XX, ясно только, что он будет как обычном, так и беспилотном варианте. Скорость давно ушла на второй план. Намного важнее стал радар, который позволяет летчику раньше обнаруживать противника. Поэтому заявления о том, что российский истребитель шестого поколения будет гиперзвуковым и сверхвысотным, скорее всего, имеют мало общего с реальностью. МиГ-31 является самым быстрым истребителем, но он проиграет F-22 или F-35, если только не успеет набрать максимальную высоту и уйти на сверхзвуке.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Странное поведение Трампа после саммита объяснили

Американский президент разразился противоречивыми высказываниями по возвращении домой

Россиянки рыдают: болельщики уехали домой

Мундиаль поставил перед девушками неожиданную проблему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей