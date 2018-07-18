Самолетам будущего ничто не поможет

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) опубликовало пресс-релиз, в котором официально заявило, что находится в поисках новых технологий на замену "стелс". Долгое время "невидимки" вроде B-2 или малозаметных F-22 оставались самыми продвинутыми самолетами на Земле, но похоже, что теперь их гегемонии приходит конец.

По версии DARPA, существующая платформа в скором будущем устареет, а "невидимки" достигли своего предела. Очень скоро стелс-технологии не смогут гарантировать надежную защиту от радаров противника.

Это говорит о том, что истребитель шестого поколения уже не превзойдет в малозаметности F-35. То же самое можно сказать о предстоящей замене B-2 на B-21. Похоже, что гонка стелс-самолетов закончена, и конструкторам придется искать новые решения. И это необязательно создание сверхдорогих и сверхтехнологичных самолетов. Они просто могут оказаться бесполезными.

Так, бомбардировщик B-2, стоящий целое состояние, может просто превратиться в груду летающего железа и прекрасную мишень. Неслучайно США их больше не производят, а B-21 будут меньше и дешевле. В Пентагоне уже поняли бессмысленность дорогих проектов, так как в настоящее время сбить можно какой угодно самолет.



Россия, США и Китай сейчас активно работают над радиофотонными РЛС максимально широкого X-диапазона. Как показывают испытания, в будущем они смогут обнаруживать стелс-самолеты, причем на больших расстояниях. Когда эти радары установят на истребители – это вопрос времени. И это не единственная развивающаяся технология по обнаружению "невидимок".

В Пентагоне об этом хорошо знают. Более того, в DARPA полагают, что в будущих конфликтах не обязательно будут задействованы эскадрильи дорогостоящих самолетов. Как вариант, ВВС начнет использовать небольшие, относительно дешевые беспилотники, которыми будет управлять на расстоянии пилот истребителя шестого поколения. К слову, такие концепции ведения воздушного боя уже попадали на видео. "Рой беспилотников" может обнаружить зенитно-ракетные системы и опустошить их арсенал.





Пока США не афишируют, каким именно станет их новый F/A-XX, ясно только, что он будет как обычном, так и беспилотном варианте. Скорость давно ушла на второй план. Намного важнее стал радар, который позволяет летчику раньше обнаруживать противника. Поэтому заявления о том, что российский истребитель шестого поколения будет гиперзвуковым и сверхвысотным, скорее всего, имеют мало общего с реальностью. МиГ-31 является самым быстрым истребителем, но он проиграет F-22 или F-35, если только не успеет набрать максимальную высоту и уйти на сверхзвуке.