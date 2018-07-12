США вспомнили про сверхсекретный бомбардировщик

Самолет сделает авианосцы неуязвимыми

В настоящее время США хоть и обладают самым мощным авианесущим флотом в мире, но при этом не располагают палубными бомбардировщиками, которые могли бы превратить корабли уже совсем в совершенное оружие.

F/A-18 и F-35B имеют ограниченный радиус действия, что сильно уменьшает возможности авианосца. Во времена холодной войны на вооружении ВМС США состояли F-14 Tomcat с боевым радиусом 926 километров. Только они могли нагнать советские стратегические бомбардировщики Ту-160 и поразить их ракетами AIM-54 Phoenix.

Но после развала Советского Союза в Пентагоне посчитали, что с русскими покончено, и спокойно заменили "Томкэты" на более современные и маневренные, но менее скоростные и дальние F/A-18.

Примерно в это же время США заморозили один из своих самых амбициозных проектов – всепогодный стелс-бомбардировщик палубной авиации A-12 Avenger II. Макет самолета рассекретили только в 1996 году. Бомбардировщик оказался похож на НЛО, и даже B-2 Spirit выглядел по сравнению с ним морально устаревшим.

По мнению издания The National Interest, если бы американцам удалось довести проект до конца, авианосцы получили бы возможность атаковать на больших расстояниях, не подвергая риску громадные экипажи "Нимиц".



Сегодня даже F-35B и новейшие палубные беспилотники MQ-25 не могут нанести удары по китайским военным объектам в западной части Тихого океана без риска для авианосцев. Пекин располагает грозными противокорабельными ракетами DF-21D и DF-26, причем последняя может достать цель на расстоянии более 3,5 тыс. километров. Именно поэтому в Пентагоне не могут забыть "морскую невидимку".

A-12 Avenger II должен был заменить устаревшего Grumman A-6E Intruder. Этот палубный штурмовик мог брать под крыло ядерные бомбы B61 или Mk-43. Новый самолет должен был стать еще более опасным благодаря стелс-технологиям. Радиус действия изначально планировался более 3 тыс. километров. Однако когда в проекте обозначились проблемы, о которых ниже, радиус сократился до 1 тыс. 450 км, что, в общем-то, тоже неплохо.

Но самолету так и не удалось полететь. По данным американских СМИ, его создание превратилось в гигантский "распил средств", а их было огромное количество. Только на опытно-конструкторские работы было выделено $57 миллиардов. Но и этих денег постоянно не хватало. Инженеры пришли к выводу, что композитные материалы, из которых производились детали самолета, не достаточно прочные. Их пришлось заменять на металлические, из-за этого резко вырос вес самолета. A-12 уже не мог безопасно сесть на палубу, и снова все приходилось переделывать. В итоге перерасход на оборону достиг 2 млрд долларов, а первый полет самолета запланировали только на 1998 год. В итоге в 1991 году проект заморозили.



Авторы NI уверены, что если бы не коррупционные схемы, налаженные при министре обороны Дике Чейни, самолет удалось бы доделать или хотя бы использовать наработки в производстве новой машины. Но в итоге, кроме деревянного макета от A-12 остался только двигатель F412-GE-D5F2 и фазированная антенна. И теперь, когда Холодная война возродилась с новой силой, в США снова заговорили про "Эвенджер". Самолет, действительно, мог быть чертовски хорош.