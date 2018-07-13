Россия построит невидимый бомбардировщик

В перспективном самолете собираются использовать технологии снижения заметности

Новейшие российские ракетоносцы будут летать незаметно для врага. При их строительстве применят стелс-технологии. Этим секретом с журналистами поделился заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.



"При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) будут применяться технологии малой заметности", – приводит ТАСС слова чиновника, сказанные им на совещании по исполнению государственного оборонного заказа Казанским авиационным заводом.

Замминистра осмотрел производственные мощности авиапредприятия в Казани, на котором будут строить ПАК ДА, и остался доволен увиденным. Оценил Криворучко и ход работ по строительству других бомбардировщиков – Ту-160М2. Работы "идут в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения", указал проверяющий.

ПАК ДА является проектом российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, разрабатываемого ПАО "Туполев". Его параметры держатся в строжайшем секрете. Эксперты полагают, что авиационный комплекс будет включать в себя дозвуковой самолет с дальностью полета в несколько тысяч километров, а также перспективные образцы ракетного вооружения, включая крылатые ракеты с дальностью пуска 5-7 тыс. километров.

ПАК ДА сможет заменить собой все состоящие на вооружении дальней авиации самолеты, в том числе Ту-95МС и Ту-160. Самолет планируется построить по аэродинамической схеме "летающее крыло". Его принципиальным отличием от зарубежных малозаметных бомбардировщиков должна стать тактика применения. Воздушное судно будет выпускать крылатые ракеты без вхождения в зону наблюдения и контроля средств ПВО противника.

Первые работы над ПАК-ДА в ПАО "Туполев" начались в 2009 году. Поднять первую машину в воздух специалисты планируют в 2025 г., а к 2028-му развернуть серийное производство машин нового типа.

За ходом работ по созданию ПАК ДА пристально следят в Америке. Зарубежные специалисты полагают, что новый самолет будет не дозвуковым, а гиперзвуковым. Он будет оснащен двумя двигателями. Самолет сможет пролетать около 15 тыс. км без дозаправки. Вес его будет составлять 130 тонн. Перспективный авиакомплекс можно будет использовать на любом аэродроме. А это значит, что у него будет меньшая длина разбега, чем у Ту-160 и Ту-95.

В США считают, что основным вооружением ПАК ДА могут стать гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал". Это может стать проблемой, поскольку такие ракеты слишком громоздкие, а для их запуска нужны не самые совершенные внутренние вращающиеся пусковые установки. Навесить "Кинжалы" на фюзеляж снаружи авиаконструкторы не смогут, поскольку в этом случае в авиакомплексе бессмысленно будет применять стелс-технологии.

Выходом из ситуации может стать применение технологии гиперзвукового двигателя, используемого в Х-47М2, в ракетах меньшего размера. Возможно, именно они и будут установлены на ПАК ДА.