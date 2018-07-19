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Гиперзвуковой "Авангард" ушел в серию

Кадр youtube.com
продолжениеБоевой лазер "Пересвет" приняли на вооружение
Пока блок будут запускать на украинских ракетах

Российский гиперзвуковой блок "Авангард", разгоняющийся до запредельных 20 Махов и прорывающий любую оборону ПРО, начали выпускать серийно на предприятиях. Об этом уже официально сообщили в четверг в Минобороны, хотя о готовности комплекса росийские СМИ писали еще в марте, ссылаясь на военно-дипломатические источники.

Также сообщается, что параллельно с запуском "Авангарда" в серию, в позиционном районе Домбаровского соединения РВСН в Оренбуржской области готовят инфраструктуру для ракетного комплекса "Авангард", проверяют его боевые и эксплуатационные характеристики. То есть фактически проходит заключительный этап испытаний перед принятием на вооружение.

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Планируется, что носителем блока "Авангард" в перспективе станут новейшие российские ракеты "Сармат". Но они будут готовы только в 2020 году, поэтому в настоящее время временно используются советские межконтинентальные УР-100НУТТХ. По версии СМИ, в начале 2000-х годов их передала России Украина.

Кадр youtube.comРанее заместитель министра обороны Юрий Борисов в интервью газете "Красная Звезда" заявил, что "Авангард" создавался не без труда, так как температура на поверхности блока достигает 2000 градусов. По словам Борисова, блок действительно летит в плазме на высоте нескольких десятков километров, причем не по баллистической траектории, а маневрируя из стороны в сторону. Поэтому его практически невозможно сбить.




Александр ИЛЬИН
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